Dana Roba (31 de ani) este dispusă să își refacă viața personală după divorțul oficial de Daniel Balaciu, bărbatul cu care încă este căsătorită de șapte ani și cu care are două fetițe. Contactată de Click!, make-up artista a dezvăluit că încă mai crede în iubire și nu ar spune nu unui nou jurământ în fața lui Dumnezeu.

Dana Roba a fost bătută de bărbatul cu care credea că o să îmbătrânească împreună. După incident, femeia a fost transportată de urgență la spital și băgată direct în sala de operație pentru o intervenție pe creier pentru a fi salvată, iar Daniel Balaciu a fost dus după gratii.

După tot acest necaz prin care a trecut, Dana Roba și-a revenit cât de cât, mai ales că acum are o nouă prezență masculină care o susține și îi face zilele mai frumoase.

„Aștept să divorțez! Actele de divorț sunt deja băgate, dar de la 1 septembrie în colo o să se miște lucrurile pentru că acum este vacanța judecătorească. Sunt foarte fericită că am lucrat weekend-ul care a trecut de la 05.00 până la 19.00 seara, în timpul săptămânii sunt mai liberă. O să am și weeekend-ul acesta programări și tot așa. Mă bucur foarte mult. În momentul de față sunt chiar ok. Dacă mă recăsătoresc după ce divorțez de Daniel? De ce să nu mă recăsătoresc? Dar nu știu dacă o să se întâmple sau nu! Asta trebuie să îl întrebați pe Beni”, a declarat Dana Roba pentru Click!

