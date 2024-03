Domnul Dan (47 de ani), prezentatorul celui mai urmărit show, Survivor All Stars 2024 de la PROTV, a devenit nostalgic în ziua mucenicilor și și-a amintit că pe data de 9 martie mama îi pregătea mucenici cu nucă pisată și scorțișoară, notează click.ro.

Click! a realizat un interviu cu Daniel Pavel direct din Republica Dominicană și am aflat astfel detalii la cald de la îndrăgitul prezentator TV. Chiar dacă viitoarea lui soție, Ana, va sta lângă el acolo până la terminarea acestui sezon de Survivor All Stars, dorul de familie a pus parcă stăpânire pe Domnul Dan. Cum arată o zi de filmare în Dominicană, ce ritual are vedeta, dar și ce meniu preferă departe de casă, iată ce au aflat jurnaliștii Click! de la Daniel Pavel, pe care l-au prins după o zi încărcată de filmări.

Domnul Dan poftește la mucenici direct din jungla din Dominicană? Am văzut postarea cu scorțișoară și dorul de mamă, amintiri dragi…

Oh, sunt multe lucruri la care poftesc de-a lungul unui sezon, dar știu că le voi găsi pe toate acasă, la momentul revenirii mele în țară! Mucenicii sunt doar o parte din produsele tradiționale de care m-am desprins de câțiva ani, de când primele luni din an mă găsesc la așa mare depărtare de România.

Cum ai descrie acum Survivor All Stars 2024, după atâtea eliminări deja?

Ca fiind sezonul suprem, în care surprizele pândesc la fiecare pas și în care doar cei mai puternici pot rezista până la final.

Cu ce ai mai „condimenta” show-ul pe parcurs și până la sfârșit?

Eu unul nu-l condimentez personal, dar colegii mei din echipa de producție lucrează constant pe partea de conținut, pentru a găsi cea mai bună dezvoltare a poveștii noastre. Vă asigur că nici nu vă așteptați la ceea ce urmează să vedeți în următoarele ediții.

