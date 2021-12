Ho, Ho, Ho…Ce se aude, e cumva filmul ăla bun de Crăciun? Ei bine, dacă voi aduceți veselia, Film Now aduce filme de sărbătoare pe care să le vedeți în familie și nu numai. Nu acceptăm refuzul, așadar, dacă ai așteptat cu nerăbdare această perioadă a anului, primește colindul Film Now, fiindcă ai producții animate, magice și cu acțiune cât cuprinde.

De Ajunul Crăciunului, Film Now te invită să redevii copil și să evadezi în noi universuri. Vineri, 24 decembrie, de la ora 20:00, ai Trolls World Tour/ Trolii descoperă lumea, un film de animație 3D care îi prezintă pe Poppy și Ciot, doi troli care descoperă că fac parte din unul dintre cele șase triburi diferite și împrăștiate în șase țări, fani ai șase stiluri diferite de muzică: Funk, Country, Techno, Clasică, Pop și Rock. Lumea lor este pe cale să devină mult mai mare și mult mai gălăgioasă, dar un membru al elitei hard-rock, regina Barb, ajutată de tatăl ei, regele Murmur, vrea să distrugă toate celelalte genuri de muzică, pentru a lăsa rock-ul să domnească. Cu soarta lumii în joc, Poppy și Ciot, împreună cu prietenii lor, au pornit să viziteze toate celelalte ținuturi pentru a uni trolii în armonie și să lupte împotriva lui Barb, care caută să-i supere pe toți. Descoperă pe Film Now dacă trolii vor reuși să își îndeplinească noua misiune, iar dacă vrei să îi ajuți, adu puțină magie de Crăciun.

De Crăciun, Film Now ți-a pregătit The High Note/ Vocea Succesului, la ora 20:00. Trebuie să începi de jos înainte de a ajunge în vârf – aceasta este esența unei producții care surprinde povestea unei cântărețe superstar, Grace Davis și asistentei ei personale suprasolicitată, Maggie Sherwoode, cărora li se oferă șansa să schimbe viitorul carierei. Îngrijorată din cauza vârstei și a trecerii anilor, Grace se teme că va fi uitată de fani. În paralel, Maggie dorește să devină producător, așadar, văzând situația lui Grace, decide să își unească forțele. Dacă ești curios să vezi cum va renaște cariera solistei și dacă această nouă echipă va lua decizia corectă, te așteptăm pe Film Now.

Duminică, 26 decembrie, de la ora 20:00, Film Now îți propune Bumblebee. Autoboții, conduși de Optimus Prime, sunt pe punctul de a pierde Marele Război Cybertronian în fața inamicilor, Decepticonii. Decepticonii conduși de Shockwave, Soundwave și Starscream provoacă o ambuscadă în timpul evacuării, iar Optimus trimite un tânăr cercetaș, B-127, pe Pământ pentru a înființa o bază de operațiuni unde Autoboții să se poată regrupa. Când B-127 refuză, în fața inamicilor, să dezvăluie unde se află Optimus, Blitzwing îi smulge cu răutate caseta vocală și îi deteriorează memoria. Află dacă B-127 va reuși să îl distrugă pe Blitzwing și să protejeze Autoboții în Marele Război, doar la Film Now.

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.