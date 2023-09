Începând cu data de 1 octombrie nouă secții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava vor avea statut clinic. Este vorba de secțiile nefrologie, diabet zaharat, nutritive și boli metabolice, reumatologie, chirurgie și ortopedie infantilă, Serviciul Județean de Medicină Legală, chirurgie generală, pediatrie, ortopedie și traumatologie, Laboratorul BK și biologie moleculară. Proiectul privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a fost aprobat în ședința deliberativului județean de astăzi. ”Vom dori ca din ce în ce mai multe secții să primească acest statut asta obligându-ne pe noi ca și spital să performăm, să facem cercetare clinică și să ridicăm și mai mult calitatea actului medical”, a declarat Alexandru Calancea, managerul Spitalului Județean, prezent la ședința deliberativului județean.

La rândul său președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a îndemnat personalul medical să păstreze în continuare ștacheta sus astfel încât pacientul să aibă de câștigat. ”Vă îndemn în continuare să păstrați ștacheta sus. Prima întrebare pe care să o punem tot timpul este ce are de câștigat pacientul prin această transformare în spital clinic și dacă ne gândim la complexitatea intervențiilor, gradul de pregătire al cadrelor, la declanșarea unei competiții interne între medicii din spital pentru a-și completa studiile academice, sunt câteva lucruri și asta trebuie să fie în favoarea pacientului. Aș vrea să nu avem sincope pe procedura asta relativ tehnică. Am făcut cu toții acești pași, am alocat resurse, am fost deschiși”, a declarat Flutur.