Consiliul Județean Suceava a votat, astăzi, cu unanimitate de voturi, transformarea Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava în Spital Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”. La începutul ședinței deliberativului, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că astăzi, 1 septembrie, se scrie o pagină de istorie importantă în cartea Spitalului Județean Suceava. „Dacă dăm timpul în urmă, sunt 13 ani de când am preluat acest spital în coordonare și eu anunțam atunci intenția de a-l transforma în spital clinic. Să ajungem la acest moment a trebuit să facem investiții mari. Să schimbăm din temelii tot ce era acolo și asta s-a făcut cu sprijinul dumneavoastră, a consilierilor județeni, cu sprijinul medicilor, a echipelor de conducere. Eu vreau tuturor să le mulțumesc pentru că de astăzi noi intrăm într-o nouă etapă. Spital Clinic înseamnă mult, înseamnă provocări. Ministerul Sănătății mi-a dat acest ultim aviz de care aveam nevoie. Trebuie să înțelegem că din momentul acesta se schimbă tot ce înseamnă proceduri legate de raporturi contractuale, legătura cu universitatea, apoi avem cele șapte secții care au conduceri cadre universitare, plus că este vorba despre încă două structuri. Și va trebui să modificăm raportului de muncă între Spital și Universitate pentru ca 1 octombrie, când începe anul universitar să fie toate lucrurile în regulă”, a spus Gheorghe Flutur.

El a adăugat că va solicita conducerii spitalului județean să spună ce investiții mai trebuie să fie realizate după transformarea titulaturii. „Eu am cerut să analizeze dacă au nevoie de vestiare, de spații pentru studenți care vin să se schimbe pentru a face practică acolo. Deci avem niște responsabilități mari. Probabil vă puneți întrebarea care sunt efectele. În primul rând, în afară de activitatea propriu-zisă ne vom putea concentra mai mult și pe partea de cercetare și de învățământ. Se deschide o șansă uriașă și pentru rezidenți la Suceava și pentru studenții care trebuie să facă practică. Facultatea de Medicină de aici încolo va avea un loc unde să-și desfășoare în mod oficial și calificat activitatea. Eu mulțumesc și Universității Ștefan cel Mare pentru efort, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației. De aici încolo cred că în esență câștigul este pentru pacient. Înseamnă o complexitate mai mare a intervențiilor, înseamnă o adresabilitate pe o rază mai mare. Și așa în ultimul timp la Suceava vin pacienți și din alte județe. Și fără lipsă de modestie, după Iași Suceava devine prima unitate medicală clinică ceea ce înseamnă un pas extrem de important pentru nordul țării și pentru județul Suceava”, a mai precizat Gheorghe Flutur.

El le-a transmis cadrelor medicale că de aici încolo „trebuie să fim prompți, transparenți și foarte aproape de pacienți”. ”Asta deoarece din păcate ultimele evenimente din țară în domeniul sănătății nu ne bucură. Ne arată că sunt multe carențe în sistemul medical, iar noi trebuie să fim prompți pentru că am făcut investiții și facem în continuare. Am aprobat fluide medicale, avem spitalul de oncologie, avem anveloparea, ATI pentru nou născuți, în total cred că avem proiecte de 130 – 140 de milioane de euro la Spitalul Județean Suceava. Iar comportamentul medicilor și a personalului medical sanitar trebuie să fie pe măsura dotărilor și a investițiilor. Nu mă îndoiesc de buna credință și de profesionalismul lor. I-am sprijinit și îi sprijin. Dar vreau în continuare să fim un exemplu pozitiv și să fim aproape de oameni”, a mai declarat șeful administrației județene.