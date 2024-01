Deși farmacia și tâmplăria pare că nu ar avea nimic în comun, Horia Teodor Gîrbacea (28 ani), a reușit să creeze o punte de legătură strânsă între aceste două lumi. Horia, de profesie farmacist și-a fructificat pasiunea pentru estetic și frumos într-un mic atelier de tâmplărie în comuna Moieciu, județul Brașov.

Atelier Moieciu by Teo’s Wood este locul unde fiecare ungher spune o poveste despre atenția la detalii și dragostea pentru lucrul manual. Nu este doar un loc unde se taie și se modelează lemnul, ci un spațiu creativ și meșteșugăresc.

Horia Teodor Gîrbacea este mândru să anunțe lansarea site-ului oficial Teo’s Wood – www.ateliermoieciu.ro, o platformă online unde pasionații de estetic și meșteșugărit pot comanda produse direct de la sursă. Clienții pot opta pentru produsele din stocul deja existent pe site sau pot plasa comenzi online pentru produse personalizate, având posibilitatea de a fi parte din procesul de creare, de la concepție până la finalizare

“Povestea a început în 2021 când am decis să construiesc propriul meu atelier de tâmplărie. Această inițiativă a venit ca un răspuns la pasiunea mea îndelungată pentru lucrul cu lemnul și dorința de a crea ceva cu propriile mâini. În această călătorie îmi este alături familia care mă susține și care consolidează alături de mine planurile de dezvoltare ale atelierului. Ne bucurăm să avem abilități complementare astfel că, împreună reușim să ne focusăm atât pe partea de producție, cât și pe ceea ce înseamnă dezvoltare strategică și de marketing”, spune Horia, fondator Teo’s Wood.

Portofoliul de produse create în micul atelier sunt personalizate și unice, care îmbină tradiția meșteșugului cu designul modern. Printre ele se enumeră: tocătoare, măsuțe de cafea, mese de dining, obiecte decorative și ustensile pentru bucătărie. Materia primă principală este lemnul de nuc, frasin și stejar, materiale apreciate pentru durabilitatea și estetica lor.

Pe lângă această selecție de lemn, o parte din produsele Teo’s Wood încorporează și rășină expoxidică (epoxy) care nu doar că asigură longevitatea produselor, dar le conferă și un aspect distinctiv. Combinarea lemnului cu rășina epoxidică este o tehnică inovatoare și creativă în design, oferind o paletă variată de texturi și culori, care aduc un plus de modernitate tradiționalului.

În portofoliul Teo’s Wood, un alt element cheie care diferențiază produsele pe piață este designul lor atipic. “Acordăm o atenție deosebită inovațiilor în design, optând pentru forme neconvenționale și originale. Această abordare nu doar că atrage atenția și diferă de ofertele tradiționale, dar adaugă o valoare estetică distinctă fiecărui produs.” mărturisește Horia.

În prezent, Horia se dedică perfecționării tehnicilor sale de modelare și prelucrare a lemnului, precum și dezvoltării micii afaceri care tocmai și-a pus bazele. Printre planurile de dezvoltare se numără diversificarea portofoliului de produse prin adăugarea de noi articole în gama sa, cum ar fi mobilier personalizat și obiecte de decor. Totodată, Horia plănuiește să investească în echipamente moderne și tehnici inovatoare de prelucrare a lemnului. Aceasta va îmbunătăți eficiența procesului de producție și va permite realizarea unor produse de calitate superioară și cu un grad mai mare de complexitate.