Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a criticat constant creșterea birocrației fiscale pe care au adus-o guvernele PSD-ALDE pentru mediul de afaceri din România, în special a plății defalcate a TVA, care a crescut durerile de cap pentru agenții economici și nu a adus nici măcar niște mărunțiș în plus la bugetul de stat. Parlamentarul liberal susține că introducerea split TVA a fost un eșec total arătând că de la introducerea acestei măsuri doar 398 de agenți economici s-au înmatriculat voluntar în sistemul plății defalcate a TVA. ”M-am opus oricăror măsuri fiscale care ar putea conduce la creșterea birocrației pentru antreprenorii români. În România avem cel mai neprietenos sistem fiscal din Europa, deși toți miniștri de finanțe s-au lăudat că fac reforme. Agentul economic român trebuie lăsat să muncească, să producă, să facă afacerea mai prosperă și nu să completeze hârtii inutile și să îngroașe cozile pe la ghișeele autorităților fiscale. Numai cine nu a lucrat niciodată în economia privată nu știe că o decizie proastă a Guvernului, pentru antreprenor înseamnă să scoată mai mulți bani din buzunar, să cumpere softuri, să angajeze resurse suplimentare care nu produc. Evident că m-am opus și măsurii introducerii plății defalcate a TVA pentru că am știut de la început că va fi un eșec. Această măsură s-a îndreptat către agenții economici onești, iar pe evazioniști nu i-a atins cu nimic! Am solicitat, în acest sens, de la Ministerul Finanțelor Publice o evaluare a numărului de agenți economici care s-au înscris voluntar în sistem, a celor care au fost înmatriculați automat, precum și asupra veniturilor aduse la buget. După ce am primit datele oficiale de la Ministerul Finanțelor Publice, concluzia este una clară! Split TVA a fost un eșec total! Astfel, de la introducerea acestei măsuri, numărul agenților economici care s-au înmatriculat voluntar în sistemul plății defalcate a TVA este de 398 de contribuabili! Așadar, din peste sute de mii de agenți economici plătitori de TVA, doar 398 au ales Split TVA. De asemenea, numărul total de agenți economici înmatriculați ca urmare a debitelor restante este de 17.993, din care peste 12.000 sunt agenți economici aflați în insolvență! Așadar, și pe această componentă rezultatele sunt dezastruoase”, a declarat Mihalescul.

”Guvernul a demonstrat că nu este capabil să elimine evaziunea fiscală, ci doar să facă viața mai grea pentru antreprenorii români onești”

El a arătat că de departe cel mai mare eșec al măsurii este cel privitor la veniturile aduse la buget. Potrivit parlamentarului liberal, dacă Guvernul se lăuda că Split TVA va aduce 5-6 miliarde de lei suplimentar la buget în fiecare an, în primele trei luni din 2018 încasările din TVA au fost la 91,4% față de programul de încasări. ”Așadar, Guvernul a demonstrat că nu este capabil să elimine evaziunea fiscală, ci doar să facă viața mai grea pentru antreprenorii români onești. Sper ca domnul Teodorovici să-și aducă aminte despre pozițiile pe care le avea ca senator și să elimine toate măsurile fiscale nocive introduse de Ionuț Mișa și anume: Split TVA, supra-acciza la carburanți și supra-taxarea contractelor de muncă part-time”, a conchis deputatul Dumitru Mihalescul.