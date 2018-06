Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, îi încurajează pe suceveni să intre în politică apreciind că numai printr-o reîmprospătare a clasei politice județul și implicit țara pot să se dezvolte în viitor așa cum ar trebui. Mihalescul constată că în prezent partidele politice traversează o perioadă de criză din punct de vedere al capitalului uman valoros și credibil și consideră că cei care au ceva de spus pentru a îndrepta lucrurile în țară ar trebui să facă un pas înainte. ”Cred că este momentul ca cei care vor binele județului și țării să aibă curajul să intre în politică și împreună cu partidele respective să se zbată ca să-și pună ideile în practică. Nu cred că este o atitudine constructivă și mai ales patriotică să stai pe margine și să critici fără să te implici, fără să faci ceva concret. Trebuie să te implici! Haideți să schimbăm ceva în țara asta! Nu vreau să se mai vorbească de politicieni corupți, de politicieni cu un trecut dubios care nu-și urmăresc decât propriile interese, de politicieni care se folosesc de politică doar pentru a se îmbogăți fără să le pese de oamenii care și-au pus speranța în ei. Nu mai vreau ca Parlamentul să fie arătat cu degetul de către cetățeni că protejează hoții sau că face legi care să îngenuncheze justiția. Implică-te și toate acestea se pot schimba iar România poate avea o șansă reală la dezvoltare în viitor. Avem nevoie de un suflu nou în politica românească, avem nevoie de politicieni integri, curați moral, bine intenționați, cu gândul la oameni și nu doar la buzunarele lor”, a declarat parlamentarul liberal. Dumitru Mihalescul a subliniat că ușa liberalilor este deschisă pentru sucevenii care vor să se implice în politică arătând că PNL este singurul partid care garantează și respectă valorile democratice autentice.

Nu în ultimul rând, deputatul liberal de Suceava a ținut să precizeze faptul că apelul său către suceveni nu valabil doar pentru PNL, ci și pentru celelalte partide de pe scena politică românească, el considerând că toate formațiunile au nevoie de un capital uman valoros.

