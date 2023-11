Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, solicită președintei Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, asigurarea unei finanțări adecvate pentru Clubul Sportiv Municipal Suceava. El vrea să știe de la marea sportivă care este valoarea totală a finanțărilor acordate Clubului Sportiv Municipal Suceava în anul 2023 și cât reprezintă acestea raportat la nivelul unor finanțări optime, pentru asigurarea finanțării participării la toate competițiile sportive. Totodată, Ioan Bălan, este interesat de motivele principale pentru care resursele financiare ale Agenției Naționale pentru Sport au fost puternic afectate în anul 2023 și îi cere Elisabetei Lipă să precizeze dacă la 1 noiembrie 2023 se înregistrează întârzieri privind plata salariilor pentru angajații și sportivii finanțați din bugetul Agenției. Nu în ultimul rând parlamentarul liberat vrea să știe care va fi bugetul alocat Agenției Naționale pentru Sport în anul 2024 și care va fi creșterea acestui buget față de anul 2023.

”În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59 din 15 iunie 2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, Agenția Națională pentru Sport a preluat de la Ministerul Sportului toate activitățile, posturile, personalul și patrimoniul, precum și un buget extrem de mic, raportat la nevoile sportului românesc. Din păcate, capacitatea redusă de finanțare a Agenției Naționale pentru Sport se repercutează și asupra cluburilor sportive aflate în subordinea structurii centrale. Un astfel de exemplu este și Clubul Sportiv Municipal Suceava, club în care își desfășoară activitatea tineri sportivi deosebit de talentați care au repurtat victorii deosebite la ultimele competiții naționale și internaționale (10 medalii la naţionalele de juniori I şi tineret, sportivi participanți la Jocurile Olimpice etc). Fără susținerea financiară a autorităților administrației publice din județul Suceava, activitatea sportivilor de la Clubul Sportiv Municipal Suceava ar fi fost pusă într-un real pericol, neexistând finanțare pentru participarea la unele campionate sau pentru desfășurarea unor competiții. Am convingerea că veți propune Guvernului pentru bugetul de stat aferent anului 2024 o finanțare adecvată pentru Clubul Sportiv Municipal Suceava”, a transmis Ioan Bălan.