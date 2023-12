Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea să afle de la ministrul sănătății Alexandru Rafila câte carduri de sănătate vor fi distribuite în județul Suceava. Ioan Balan i-a transmis o întrebare pe această temă ministrului Rafila în care precizează că din cauza unor blocaje de ordin legal și birocratic, pentru o perioadă importantă de timp, nu s-au emis carduri de sănătate pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani sau pentru persoanele care au căpătat calitatea de asigurat, acest lucru conducând la o limitare a accesului la servicii medicale, deși Ministerul Sănătății a permis persoanelor cărora nu li s-a emis/reemis cardul naţional de sănătate să primească servicii decontate fără card şi fără adeverinţă de înlocuire a cardului.

Balan a precizat că potrivit unor informații pe care Ministerul Sănătății le-a prezentat public, a fost încheiat un nou acord-cadru cu Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A., astfel că, în perioada următoare, să vor distribui peste 400.000 de carduri la nivel național. „Apreciind efortul depus pentru deblocarea acestei situații, vă solicit, domnule ministru să spuneți câte carduri de sănătate vor fi emise și se vor distribui la nivelul județului Suceava până la finalul anului 2024”, i-a transmis Ioan Balan ministrului sănătății. Deputatul Ioan Balan mai vrea să afle și care este procedura prin care casele teritoriale de asigurări de sănătate vor încredința noile carduri către asigurați, respectiv dacă acestea vor fi transmise prin curierat sau prin ridicare personală de la casa județeană de asigurări de sănătate. „Dat fiind faptul că actualul sistem informatic al cardurilor de sănătate prezintă frecvent sincope în utilizare, cei mai afectați fiind medicii de familie, vă rog să precizați dacă prin PNRR se vor realiza investiții pentru ameliorarea sistemelor software și hardware?”, l-a mai întrebat Ioan Balan pe ministrul Alexandru Rafila.