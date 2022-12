Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat că în urma exploziei din această dimineață dintr-un bloc de locuințe din Burdujeni la Unitatea de Primiri Urgențe au ajuns trei persoane. Este vorba despre un bărbat de aproximativ 60 de ani în stare gravă, politraumatizat și cu arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corporală, de gr. 1, 2 și 3. Bărbatul a fost aruncat de suflul exploziei de la etajul doi. La spital a ajuns și soția acestuia, o femeie de 60 de ani, cu arsuri faciale și la nivelul toracelui posterior. În stare gravă a ajuns la spital și o femeie de aproximativ 60 de ani peste care a căzut tavanul, politraumatizată, cu traumatism toraco-abdominal și fracturi de bazin. Pacienții sunt momentan în curs de investigații și stabilizare.

