Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a participat joi la Vatra Dornei la dezbaterea publică a initiativei legislative ce propune acordarea de vouchere de vacanță și în sectorul privat. Inițiativa legislativă, a cărei co-inițiator este parlamentarul liberal, prevede acordarea de vouchere de vacanță în sectorul privat, iar finanțarea acestora se va face de la Bugetul de Stat, urmând a fi deductibilă din impozitul pe salarii. ”4,2 milioane de angajați din sectorul privat ar putea beneficia de aceste vouchere in valoare de 1450 lei/an și în acest fel s-ar elimina discrepanțele dintre cele două categorii de angajați: bugetari și sectorul privat. În plus, investiția va revitaliza industria HORECA, dar și cele conexe, precum transportul, comerțul și serviciile, iar cca 60-65% din această investiție se va întoarce la Bugetul de Stat sub forma TVA, taxe, impozit pe salarii, impozit pe profit, etc. Un lucru este clar, turismul are nevoie de sprijin, pentru ca a fost una dintre cele mai afectate ramuri ale economiei în perioada pandemiei, iar impactul negativ a contribuit la desființarea a zeci de mii de locuri de muncă, la închiderea a numeroase unități de cazare, iar efectele s-au resimțit în industriile conexe și în bunăstarea oamenilor”, a arătat Angelica Fădor.