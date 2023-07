La 21 de ani de când au început filmările pentru ”La Bloc” și 16 ani de când s-a terminat serialul mult îndrăgit, interpretul personajului Americanu’, actorul Emil Mitrache (57 de ani) s-a reorientat și se ocupă cu altceva. Jurnaliștii Click! l-au întâlnit pe actor zilele trecute la evenimentul „Paranghelia cu Lăutari” și au stat de vorbă cu el ca să-i afle toate secretele.

Click!: Cititorii noștri vor să știe ce mai face Emil Mitrache?

Emil Mitrache: Ce să fac, muncesc, ca toată lumea. Nu e un lucru nou că m-am făcut ghid de turism. Și cum vara sunt mulți turiști străini, merg cu ei. Am avut și tururi de o zi, de câteva zile sau de câteva săptămâni, depinde. Cum am cererea, cum am tăiat-o prin țară.

Unde te plimbi vara asta cu munca?

Unde vine comanda, pentru că sunt puțini care vin la mine cu comanda și zic să le fac un tur. Deobicei lucrez prin agenții de turism, prin hoteluri și sunt deja antamat. Eu doar mă duc. Merg pe Valea Prahovei sau la pe la castele. Majoritatea americanilor își antamează cu mult înainte un ghid. Totul e pregătit și nu mai ajung eu să le propun ceva anume. Sunt disperați cu Valea Prahovei și toată lumea vrea să meargă acum la Castelul Bran. Acum, în luna august, când vin toți italienii acasă, este nenorocire ce e prin țară de turiști. Mă refer pe șosea, dar și la cazare, unde este nebunie. De aceea eu aș evita Valea Prahovei în august, sunt atâtea locuri de vizitat în România.

Sursa foto: Facebook

