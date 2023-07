Duminici de iubire

Câte două filme de dragoste estivale, în fiecare duminică, de la 16:00

O nouă lună, aceeași colecție de filme de dragoste estivale, programate de DIVA în fiecare duminică, de la ora 16:00! În august, postul de televiziune DIVA difuzează opt pelicule de dragoste (două dintre ele în premieră, pe post), în după-amiezile de duminică, continuând seria Duminici de iubire începută în iulie.

Pe 6 august, avem parte de o porție de „Dragoste la South Beach” („South Beach Love”, 2021, în care joacă telenovelistul William Levy), iar apoi suntem „Îndrăgostiți la Roma” („Rome in Love”, 2019). O săptămână mai târziu, aflăm cum arată „Ziua de 27 de ore” („The 27-Hour Day”, 2021) și cântăm „În cheia dragostei” („In the Key of Love”, 2019), la o nuntă cu final extrem de fericit. Apoi, pe 20 august, avem parte de o „Vară caraibiană” („Caribbean Summer”, 2022, care a fost filmat în Belize) și realizăm „Instantaneul iubirii” („Snapshot of Love”, 2022, în care un paparazzo și un star celebru descoperă dragostea). În ultima duminică a lunii, vedem cum stă treaba la „Ferma de nuci pecan” („Sweet Pecan Summer”, 2021) și urmăm „Drumul inimii mele” („Journey of My Heart”, 2021).

„Dreptul familiei” („Family Law”), sezonul 3 (2023) – imagini https://we.tl/t-orCco42ib3

Din 10 august, câte două episoade, în fiecare joi, de la 21:00

Serialul canadian cu avocați „Dreptul familiei” (care a început în 2021) continuă cu 10 episoade noi, la DIVA. Episoade în care avocata Abby (Jewel Staite) a ajuns într-o nouă etapă a vieții sale: își controlează dependența de alcool, a divorțat și locul ei la firma tatălui ei (Svensson & Svensson) este asigurat. Însă până la finalul sezonului, în ciuda bunelor ei intenții și a eforturilor depuse, întreaga viață începe să i se destrame…

Printre clienții celei de-a treia serii se numără: un cuplu divorțat care se ceartă pe un ultim embrion crioconservat, un fiu care vrea să-și împiedice mama să apeleze la sinuciderea asistată medical, un judecător bigam și doi copii inversați la naștere.

„Morgane, geniul investigațiilor” („HPI: Haut Potentiel Intellectuel”), sezonul 3 (2023) – imagini https://we.tl/t-GAmUDb6URa

Din 21 august, în fiecare luni, de la 21:00

Titulara Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) are 38 de ani, cinci credite și trei copii cu doi foști soți. Faptul că are un IQ de 160 n-a prea ajutat-o în viața de zi cu zi, până acum (lucrează ca femeie de serviciu), dar într-o zi poliția din Lille o angajează pe post de consultant. Problema e că eroina are o problemă serioasă cu autoritatea și urăște polițiștii… Așa începe primul sezon din coloratul serial franco-belgian „Morgane, geniul investigațiilor” („HPI: Haut Potentiel Intellectuel”, 2021-prezent). În cele 24 de episoade difuzate până acum (opt/sezon), Morgane se transformă dintr-o menajeră într-un consultant de temut, care prinde criminali extrem de inteligenți, folosindu-și abilitățile extraordinare.

În sezonul 3, eroina are destule pe cap: o nouă destrămare familială, o reuniune paternă pe care nu și-o dorește, noi cazuri de rezolvat și o arestare care o trimite după gratii. Sezonul 4 este în lucru, iar serialul va fi adaptat și în Statele Unite, de postul ABC, avându-i pe Kaitlin Olson („Sub soarele Philadelphiei”) și Daniel Sunjata („Anatomia lui Grey”, „Destinația”) în rolurile principale.