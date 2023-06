Vara iubirii

Din 2 iulie, câte două filme de dragoste estivale, în fiecare duminică, de la 16:00

În iulie, postul de televiziune DIVA ne propune o nouă tematică cinematografică lunară, în după-amiezile de duminică: o vară plină de iubire. Pe 2 iulie, primim o porție de „Dragoste în lumina reflectoarelor” („Love in the Limelight”, 2022, film inspirat de povestea reală a unor actori care au fost scenariștii acestei povești TV) și explorăm „Golfulscoicilor” („Sand Dollar Cove”, 2021, o poveste de dragoste care are loc într-un orășel de pe malul mării – deci e perfectă pentru a ne face pofta de vacanță). Pe 9 iulie, suntem „Din nou pe val” („Groundswell”, 2022), a cărui cțiune are loc în Hawaii – deci așteptați-vă lamâncare delicioasă, valuri perfecte pentru surfing și peisaje tropicale de zile mari! Apoi trăim o „Dragoste pe bune” („Love, for Real”, 2022), în cadrul unui reality-show.

O săptămână mai târziu, revenim în Hawaii, unde descoperim „Comoriascunse” („Hidden Gems”, 2022), apoi plecăm la Paris, unde revedem vechi „Prieteni prin corespondență” („Her Pen Pal”, 2021). Pe 23 iulie, este programat filmul „M-ai cucerit de la «Aloha»” („You Had Me at Aloha”, 2021, în care protagoniștii sunt doi actori care au mai format un cuplu în cinci alte filme și un serial) și „Un mic serial TV” („A Little Daytime Drama”, 2021). În ultima duminică a lunii, cumpărăm „Două bilete spre paradis” („Two Tickets to Paradise”, 2022, a cărui acțiune are loc tot în Hawaii) și avem parte de o „Dragostecurepetiție” („Love Strikes Twice”, 2021).

Din 3 iulie, în fiecare luni,de la 21:00

Dacă te-a prins primul sezon al acestui serial polițist britanic, atunci nu rata continuarea!În noul set de 6 episoade detectiva particulară Pearl Nolan (Kerry Godliman), din orășelul maritim Whitstable, are parte de noi provocări profesionale și personale: un băiețel dispărut, crime reale sau doar închipuite, probleme cu mama ei (care ori are început de demență, ori are un musafir nepoftit în casă). Serialul este inspirat de seria de 9 romane publicate din 2015 încoace de scriitoarea Julie Wassmer, care locuiește de peste 20 de ani chiar în Whitstable – unde au loc și filmările pitorescului serial.

„Unde mă poartă inima” („Sweet Carolina”, 2021)

Pe 26 iulie,de la 21:00

Difuzat în premieră pe DIVA, filmul „Unde mă poartă inima”este o comedie romantică atipică, în care formula clasică este dinamizată prin plasarea accentului pe o poveste de familie. După ce moștenește pe neașteptate tutela nepoților ei (Delilah și Ben), Josie (Lacey Chabert) își pune pe pauză viața din New York și se întoarce acasă, în orășelul New Hope (din Carolina de Nord). Rudele ei se așteaptă ca mutarea să nu dureze mult și ca orășeanca să dea rapid bir cu fugiții.

Dar viitorul începe să sune bine, după ceJosie îl revede pe Cooper (Tyler Hynes), iubitul ei din liceu, care s-a mutat și el aici recent, din Atlanta, devenind antrenorul echipei de baschet a școlii locale – în care joacă Delilah.Cu o coloană sonoră deloc de neglijat, povestea TV are ca teme pierderea celor dragi și greșelile pe care le facem din dragoste.Și că putem învăța să iubim și să râdem din nou, dacă ne ajutăm reciproc.

„Căpitanul Marleau” („Capitaine Marleau”), sezoanele 6 și 7 (2020-2022)

Din 17 iulie, de luni până vineri, de la 17:50

Nu rata noile episoade din sezoanele 6 și 7 ale acestui serial polițist, în carecea mai extravagantă polițistă din Franța are de rezolvat noi cazuri complicate. Protagonista titulară este interpretată de Corinne Masiero și este căpitan în Jandarmeria Națională. Marleau arată ca un om al străzii (nu renunță niciodată la căciula ei roșie, care sugerează un Sherlock Holmes feminin), o personalitate unică, un comportament imprevizibil, un simț al umorului negru (care face adesea trimitere la serialele polițiste americane) și metode de lucru atipice, neconvenționale, care o diferențiază de colegii ei și care o ajută să rezolve orice caz, pe baza indiciilor descoperite.

Lansat în 2014, „Căpitanul Marleau” a fost cel mai urmărit serial TV de pe micul ecran, în Franța, în 2018, 2019 și 2020. În distribuție au apărut actori ca Gérard Depardieu și David Suchet, iar Masiero creează un personaj memorabil, care poate fi comparat fără probleme cu Hercule Poirot (interpretat de cel din urmă actor).