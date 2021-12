O patrulă din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești a oprit pentru control pe raza comunei Frătăuții Vechi, autoturismul condus de o femeie de 20 de ani din comuna Dornești.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că, femeia de 20 de ani nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto, iar autoturismul i-a fost încredințat spre a fi condus de un localnic de 24 de ani.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere”, și „încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care se știe că nu posedă permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.