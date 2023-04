Nu mai puțin de 25 de gospodine din Adâncata și nu numai au participat la ediția a noua a Festivalului produselor tradiționale de post din această comună. Evenimentul a avut loc în casa de prăznuire a Bisericii de lemn „Sf. Dumitru”, în prezența primarului Viorel Cucu, a preotului paroh Mitu Pascal, a soției primarului din comună Elena Cucu, unul dintre principalii sponsori ai festivalului. La ediția de anul acesta au ținut să participe și directorul Direcției Județene pentru Agricultură Suceava, Claudia Gogu și președintele Patronatelor IMM-urilor din județul Suceava, Elena Agheorghicesei.

Ca în fiecare an, gospodinele din Adâncata i-au încântat pe toți cei prezenți cu cele mai delicioase și interesante mâncăruri de post. Cei prezenți la festival au avut de degustat din câteva zeci de feluri de mâncare de post, ciorbă rădăuțeană cu ciuperci pleurotus, tradiționalele și delicioasele sarmale de post din Adâncata, iahnie de fasole, tare cu spanac, mici din bureți, răcituri cu ciuperci, chiftele din ciuperci, salate și mâncăruri reci de post. Elena Cucu a declarat că printre noutățile de anul acesta se numără drobul din ciuperci făcut din hrișcă și miez de nucă, turte cu legume, chiroștele cu gem de prune, fasolea cu prune uscate sau salata boef cu soia neagră. La toate acestea s-au adăugat numeroase feluri de desert, torturi, cornulețe, plăcinte cu mere sau tarte cu fructe. Cine a dorit a putut să servească și câte un pahar cu vin sau țuică. Cum au precizat organizatorii, „vedeta” de anul acesta au fost două prăjituri care au format cifra „IX”, pentru a marca faptul că festivalul a ajuns la a noua ediție. Participantele la festival au primit premii și diplome din partea organizatorilor.

Viorel Cucu: „Astăzi este o zi deosebită în viața comunității noastre”

În deschiderea festivalului, primarul Viorel Cucu a spus că acest eveniment este unul extrem de important pentru această comună pentru că „dă valoare satului românesc”. „Astăzi este o zi deosebită din viața comunității noștri. Vreau să amintesc că miercuri am avut avanpremiera acestui festival la Direcția Agricolă Suceava și iată că astăzi o avem ca invitat special pe doamna director Claudia Gogu, , pe președinta IMM-urilor din județul Suceava, doamna Agheorghicesei. Și vreau să spun că împreună cu părintele paroh Mitu Pascal și cu gospodinele din Adâncata am participat la Direcția Agricolă la prezentarea unei noi modalități de a înființa gastronomia locală prin puncte gastronomice locale, la inițiativa doamnei director de la Direcția Județeană pentru Agricultură”, a arătat Viorel Cucu, el precizând că își dorește ca astfel de puncte să fie înființate și în Adâncata.

Făcând referire la ediția de anul acesta a festivalului din Adâncata, Viorel Cucu a spus: „gospodinele noastre s-au întrecut una pe alta în ceea ce înseamnă prepararea produselor tradiționale de post. Și uitați aici cât de frumos au venit îmbrăcate gospodinele noastre în tradiționalul port popular, straiele sunt de sărbătoare, pentru o zi care ne face cinste comunității noastre. Mă plec în fața dumneavoastră și a gospodinelor din Adâncata pentru modul exemplar în care înțeleg să facem un eveniment și să dea valoare satului nostru, a satului românesc”, a declarat Viorel Cucu. El a spus că și locul în care se desfășoară acest festival este unul deosebit, în imediata apropiere a bisericii vechi de lemn din Adâncata. „În spatele nostru avem o biserică veche de 500 de ani, care a fost restaurată prin grija, strădania și sârguința de care a dat dovadă preotul paroh Mitu Pascal, un om deosebit, un om pe care l-am adoptat și acum este un om al satului. Este un om deosebit din viața noastră”, a precizat Cucu. El a ținut să mulțumească Direcției Agricole, dar și Universității Suceava pentru prezența la acest festival, primarul precizând că printre participanți se numără și cadrul universitar Angela Albu. „Dacă avem aveam parteneriatul cu Direcția Agricolă, cu biserica și comunitatea locală, pentru a promova gastronomia locală, iată că și Universitatea Suceava este alături de satul românesc”, a mai afirmat Viorel Cucu.

Preotul Mitu Pascal: Tot ce s-a făcut la Adâncata este cu sprijinul credincioșilor și printr-o colaborare foarte bună cu domnul primar

Invitat să ia cuvântul, preotul paroh Mitu Pascal a spus că îl bucură faptul că acest festival a ajuns la a noua ediție, mulțumind tuturor celor care s-au implicat în organizarea și păstrarea lui. „Pentru comunitatea noastră, pentru parohia Adâncata 2 dar și pentru întreaga comunitatea din Adâncata este un moment de bucurie în mijlocul Postului. S-a plecat la această inițiativă acum nou ani de zile ca o scoatere în evidență a faptului că postul nu este numai o întristare și o căință pentru ceea ce am făcut și am greșit, ci și o bucurie pentru că putem scăpa de cele rele și putem fi în comuniune cu ajutorul bucatelor. Și nu numai prin primirea Sfintei Împărtășanii, dar și prin faptul că ne putem aduna și în jurul Potirului dar și în jurul mesei care este de post. Mulțumesc în mod deosebit credincioaselor și credincioșilor din Adâncata fără de care nu putem face nimic. Tot ce s-a făcut la Adâncata este cu sprijinul credincioșilor și a cooperării foarte bune pe care o am cu domnul primar, cu soția domnului primar Elena Cucu, cea care a fost inițiatorul acestui proiect și cea care sponsorizează această activitate în mare măsură. Este un exemplu bun de colaborare între instituții, biserică, primărie, agenții din localitate și credincioși”.