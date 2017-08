Drumul județean dintre Clit și Arbore, în lungime de peste 4 kilometri, va fi modernizat cu fonduri de la bugetul local. Pentru asta, consilierii județeni au votat trecerea drumului în categoria celor de interes local. Modernizarea drumului Clit-Arbore va costa aproximativ 358.500 de lei.

