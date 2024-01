Drumul din vama cu Ucraina spre orașul Siret este blocat complet de fermierii și transportatorii care protestează în cursul zilei de astăzi. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că în contextul protestelor transportatorilor și fermierilor, circulația rutieră este blocată pe ambele sensuri de mers pe DN 2, în vama Siret din județul Suceava. Aceeași situație se înregistrează și pe DN 15, între localitățile Câmpia Turzii și Luna, județul Cluj.

În această situație, Poliția Română a sfătuit șoferii să evite aceste zone.