Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, propune ca jocurile de noroc să nu fie organizate în apropierea unităților de învățământ sau a cartierelor rezidențiale. Dumitru Mihalescul i-a adresat o întrebare pe această temă ministrului finanțelor publice, Eugen Teodorovici, tot de la acesta el vrând să mai afle și dacă sunt impozitați cei care organizează jocuri de noroc în România dar au sediile în străinătate. „De mai bine de doi ani, în calitate de parlamentar m-am manifestat în spațiul public în sensul limitării și propagării adicției reprezentate de jocurile de noroc, deoarece consider că fenomenul extinderii jocurilor de noroc din ultima perioadă a adus grave prejudicii societății românești: mii de persoane și-au pierdut agoniseala de o viață, iar în mai multe cazuri am avut chiar parte de acte suicidare. Pentru domnia voastră, domeniul jocurilor de noroc este privit exclusiv din perspectivă fiscal-bugetară, ceea ce mă îndreptățește să vă solicit mai multe clarificări privind impozitarea organizatorilor de jocuri de noroc, în special cu privire la măsurile introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, a spus Dumitru Mihalescul. El a spus că a observat că Ministerul Finanțelor Publice intenționează să descurajeze jocurile de noroc, în acest sens propunându-se ca „începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar”.

„Cu toate acestea, rămâne foarte neclară soluția de impunere față de organizatorii de jocuri de noroc care activează în România, în spațiul virtual sau în cel real/fizic, dar care au sediile sociale înregistrate în alte state europene sau din afara Uniunii Europene, pentru a beneficia de un regim fiscal preferențial”, a mai spus deputatul PNL de Suceava. Dumitru Mihalescul a adăugat că pentru a aduce mai multe clarificări pe acest subiect vrea să afle de la ministrul de finanțe în ce măsură taxa lunară de 2% se aplică și organizatorilor de jocuri de noroc, care activează pe teritoriul României, dar care au sediile sociale înregistrate în alte state, în special în zone cu fiscalitate redusă. „De asemenea, vă solicit să precizați dacă ați avansat vreo propunere către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc sau către Prim-ministru, astfel încât jocurile de noroc să fie desprinse de viața cotidiană a oamenilor și ca acestea să fie organizate în spații speciale, la o distanță apreciabilă de școli, cartiere rezidențiale, așa cum se întâmplă și în SUA, Germania, Franța și în alte state dezvoltate. O asemenea măsură ar permite, cu siguranță, un control mai eficient din partea autorităților, inclusiv cele fiscale, asupra acestor activități”, a încheiat Dumitru Mihalescul.