Retromobil Club România, Filiala Suceava în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Primăria Municipiului Rădăuți, Primăria Putna și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat duminică, 13 august, evenimentul ,,Pelerin in Bucovina” pe traseul Suceava-Rădăuți-Putna (70 Km). Pelerinajul a fost organizat cu mai multe mașini istorice, frumoasele vehicule poposind în final în fața Mănăstirii Putna care pe 15 august își sărbătorește hramul. În fruntea coloanei de pelerini s-au aflat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă și conducerea. Retromobil Club România, Filiala Suceava.

”Pelerin în Bucovina astăzi la Sfânta Mănăstire Putna. Am plecat de dimineață de la Suceava și iată-ne împreună cu partenerii noștri de la Retromobil Club România, Filiala Suceava, cu domnul președinte, cu domnul secretar, care au făcut un efort deosebit și suntem aici cu mai mute mașini de epocă. Este modul nostru de a puncta ceea ce înseamnă programul Pelerin în Bucovina. Suntem din 2008 în acest program și împreună cu alte programe pe care le organizăm au contribuit la promovarea Bucovinei. Astăzi Bucovina are și o Organizație de Management al Destinației, în acest an Bucovina a fost desemnată destinația anului. Așadar proiectele inițiate încă din 2008 de președintele Gheorghe Flutur au făcut ca Bucovina să fie una dintre cele mai căutate destinații de către turiștii români dar și străini. În această perioadă pe 15 august este hramul Mănăstirii Putna și vor veni foarte mulți pelerini aici dar și la Cacica. Au fost mulți pelerini și la Mănăstirea Hagigadar. În tot județul Suceava sunt foarte foarte mulți turiști. În această lună Luna Diasporei avem și alte evenimente cart se desfășoară în toate zonele județului. Urmează Festivalul de Artă Medievală din Cetatea de Scaun a Sucevei cel mai important din țară cu una din cele mai mari parade din Europa”, a declarat Barbă. Președintele Retromobil Club România, Filiala Suceava, Iulian Todircă, a ținut să mulțumească membrilor clubului pentru că au participat la această acțiune precizând că va include pelerinajul la Mănăstirea Putna în programul anual al organizației pe care o conduce.