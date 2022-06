Elena Chiriac a revenit de la Survivor simțindu-se ca o adevărată învingătoare, chiar dacă s- a clasat pe locul doi. Vedeta nu a ezitat să spună tot ceea ce crede despre foștii ei colegi, iar supraviețuitoarea a fost nemiloasă cu unii dintre aceștia, notează click.ro.

Vedeta a fost cât pe ce să câștige concursul, însă din păcate pentru ea, publicul l-a votat pe Alex Delea, ca fiind preferatul lor. Elena Chiriac a recunoscut că într-adevăr i-a fost greu în junglă și că Survivor a constituit o experiență care a făcut-o mai puternică.

În cadrul emisiunii lui Măruță, Elena Chiriac a trebuit să treacă mai prin ,,proba de foc”și să-și caracterizeze colegii de la Survivor cu un singur cuvânt. Dacă pentru unii dintre ei, Chiriac a avut numai cuvinte de laudă, alții au fost ținta unor vorbe pline de venin.

,,Andreea Tonciu: irelevantă.

Emil Rengle: bârfitor.

Otilia Bilionera: ciorbă,” a spus pe scurt Elena despre foștii coechipieri, conform sursei citate.

Au existat și câțiva concurenți față de care vedeta și-a exprimat aprecierea, iar cei care i-au câștigat în special admirația sunt Laura Giurcanu și Cătălin Zmărăndescu.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/primetime/elena-chiriac-637677.html