Cântăreața de muzică populara Elena Merișoreanu este mișcată de evenimentele din Ucraina, și a decis să facă o fapta bună pentru refugiați, împreună cu familia ei, notează click.ro.

Fapte, nu vorbe! În vremuri de restriște, cei care știu ce înseamnă războiul și au trăit în vremurile tulburi ale istoriei, se mobilizează. Este cazul solistei de muzică populară Elena Merișoreanu care împreună cu familia ei oferă adăpost refugiaților ucraineni.

„Sunt plecată în provincie, am fost la sora mea în Valea Jiului și ma îndrept spre casa mea și a soțului de la Șerineasa, Vâlcea. Sunt cutremurată de ce se întâmplă în Ucraina, mi-a ridicat tensiunea. Nu vom sta cu mâinile în sân, vom oferi adăpost celor care au nevoie, mai ales că am prieteni în Ucraina, pentru că am cântat de vreo trei ori în Ucraina, la Odesa și în Kiev. Fiica-mea, Raluca, are o casa la Snagov și deja se pregătește să găzduiască o familie cu doi copii. A cumpărat alimente, și mă uit că până și nepoatele mele s-au mobilizat. Au umplut cărucioare cu jucării și baxuri de mâncare pentru duce la oamenii ăștia amărâți.”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru Click!.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/elena-merisoreanu-isi-ofera-casele-pentru-411994.html