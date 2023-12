Asigurarea siguranței și securității elevilor în școlile primare și gimnaziale este una dintre temele principale ale părinților și societății în ziua de azi, având în vedere provocările cu care se confruntă elevii și personalul școlar legat de presiunea grupului, diversitate și diferențe socio-economice. Pe măsură ce incidentele de hărțuire, vandalism și amenințări mai grave, cum ar fi violența, continuă să facă știri, directorii școlilor, părinții și comunitățile caută soluții eficiente pentru a crea un mediu de învățare sigur pentru elevi. Tehnologia video intervine aici ca un instrument puternic pentru îmbunătățirea siguranței și securității.

ELKO Romania, parte a ELKO Group, prin partenerul său, Milestone Systems, vă propunecâteva moduri în care tehnologia video poate face o diferență semnificativă în protejarea școlilor, promovând un mediu de învățare sigur și productiv pentru ca elevii să prospere.

1. Monitorizare îmbunătățită

Sistemele de monitorizare video acționează ca ochii și urechile unui campus școlar. Camerele plasate strategic permit monitorizarea în timp real a zonelor cheie precum punctele de intrare, coridoarele și terenurile de joacă. Această vigilență constantă acționează ca un descurajator și permite personalului să identifice și să răspundă rapid la incidente potențiale.

2. Detectare avansată a armelor

Mai mult de 356.000 de elevi au fost martori la violența armată în școală de la îngrozitorul atac de la liceul Columbine, Statele Unite, din aprilie 1999.* Și au avut loc mai multe împușcături în școli în 2022, 46 în total, decât în orice alt an de atunci. Ca răspuns la această realitate alarmantă, detectarea avansată a armelor a devenit un descurajator viabil. Prin integrarea analizei video și a inteligenței artificiale, școlile pot detecta și identifica amenințări potențiale cu arme în timp real. Adesea, aceste tehnologii pot examina persoanele de zece ori mai rapid decât detectoarele metalice convenționale.**Prin valorificarea puterii sistemelor de monitorizare video, administratorii și personalul de securitate pot primi alerte imediat când sunt detectate comportamente suspecte sau prezența armelor.

3. Detectare proactivă a incidentelor

Capacitățile avansate de analiză video pot detecta automat comportamentele suspecte, cum ar fi bântuirea sau modelele de mișcare neobișnuite și pot furniza alerte în timp real personalului de securitate. Această abordare proactivă permite intervenția din timp și minimizează riscul escaladării incidentelor.

Controlul accesului pentru elevi, personal și vizitatori ajută la prevenirea intrării neautorizate în școală, îmbunătățind siguranța și securitatea.

4. Controlul accesului

Integrarea tehnologiei video cu sistemele de control al accesului permite gestionarea eficientă a intrării autorizate în incinta școlii. Școlile pot restricționa accesul în anumite zone, monitoriza traficul vizitatorilor și identifica rapid și remedia orice încercare de acces neautorizat.

5. Răspuns rapid în situații de urgență

În timpul situațiilor critice, tehnologia video oferă conștientizare radicală a situației pentru primii care intervin. Feed-urile video live de la locul incidentului le permit să evalueze situația în timp real, să își planifice răspunsul și să se deplaseze mai eficient în campus, economisind timp prețios în caz de urgență.

6. Colectare de dovezi pentru anchete

În cazul unui incident nefericit, înregistrările video servesc ca dovezi de valoare în anchete. Acestea oferă o relatare detaliată a evenimentelor, ajută la identificarea făptuitorilor și asigură o rezoluție corectă și clară. Acest lucru întărește în mod general securitatea și disciplina în comunitatea școlară.

Senzorii pot fi integrați cu tehnologia video pentru detectarea incidentelor de folosire a țigărilor electronice și a abuzului de substanțe interzise.

7. Monitorizarea comportamentelor

Tehnologia video poate ajuta la identificarea modelelor comportamentale și a riscurilor potențiale. Prin analizarea datelor video, școlile pot aborda în mod proactiv probleme legate de hărțuire, agresiune și alte comportamente nedorite, creând un mediu sigur și incluziv pentru toți elevii.

8. Conformitate cu politicile școlare

Tehnologia video ajută școlile să asigure conformitatea cu politicile și procedurile stabilite. Prin monitorizarea și înregistrarea activităților, școlile pot verifica respectarea protocoalelor de siguranță, măsurilor anti-hărțuire și altor directive, promovând o cultură a responsabilității și disciplinei.

9. Protecția vieții private

Respectarea vieții private este importantă în mediul educației, în special acolo unde sunt implicați copii și tineri. Tehnologia video poate fi utilizată pentru a găsi un echilibru între asigurarea siguranței și protejarea vieții private a elevilor, personalului și vizitatorilor. Caracteristici avansate precum estomparea feței ajută la menținerea standardelor de confidențialitate, maximizând în același timp securitatea.Pe măsură ce peisajul siguranței în școlile primare și gimnaziale evoluează, tehnologia video continuă să fie un aliat puternic în eforturile de a crea medii de învățare sigure și securizate. Școlile pot valorifica tehnologia video pentru a îmbunătăți măsurile de siguranță, a reduce riscurile și a promova un mediu în care elevii pot să se dezvolte și să-și atingă potențialul maxim.

Milestone Systems este un furnizor de încredere al tehnologiei video fiabile, ușor de utilizat, fiind o soluție ideală pentru școlile primare și gimnaziale care doresc să îmbunătățească siguranța și securitatea. Cu XProtect, software-ul de gestionare video, și Milestone Kite, soluția de securitate video bazată pe cloud, distribuite în România prin ELKO, școlile pot trece de la o abordare reactivă la una proactivă, asigurând un mediu de învățare sigur pentru elevi sau studenți. Acesta este pasul de bază în care tehnologia video întărește siguranța și securitatea.

Despre Milestone Systems

Milestone Systems este un furnizor de vârf al software-ului de management video pe platformă deschisă; o tehnologie care ajută lumea să înțeleagă cum să asigure siguranța, să protejeze activele și să crească eficiența în afaceri. Milestone facilitează o comunitate cu platformă deschisă care stimulează colaborarea și inovația în dezvoltarea și utilizarea tehnologiei video de rețea, oferind soluții fiabile și scalabile, demonstrate în peste 500.000 de instalații la nivel mondial. Fondată în 1998, Milestone este o companie independentă în cadrul grupului Canon. Pentru mai multe informații, vizitați: www.milestonesys.com. Click here for information on Trademarks.

Despre ELKO Group si ELKO Romania

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând peste 350 de producători. Cu o experiență de peste 30 de ani, compania oferă o gamă largă de produse și servicii către mai mult de 10.000 de retaileri, producători de calculatoare, integratori de sisteme și companii din diferite domenii, în 13 țări din Europa și Asia Centrală. Cifra de afaceri a ELKO Group în 2022 s-a ridicat la 1.516 miliarde USD (1.427 miliarde EUR), cu o rată de profitabilitate brută de 9.4%. Mai multe informații la www.elkogroup.com.

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game extinse de echipamente și solutii IT. Portofoliul său include PC-uri, componente hardware, electronice pentru uz casnic și de birou, telefoane mobile, software, infrastructură IT și soluții de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, precum și electronice de consum. ELKO Romania comercializează aceste produse exclusiv prin intermediul partenerilor săi: reselleri, retaileri, magazine online, companii specilalizate în proiectarea, instalarea și distribuția de soluții IT, sisteme de comunicații și de supraveghere video. Această abordare permite ELKO Romania să acopere toate canalele de distribuție IT & Telecom și să ofere soluții complete și adaptate pentru diversele nevoi ale clienților săi. Mai multe informații la: www.elko.ro.