Un enoriaș sucevean vrea să știe de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă bunurile bisericilor transformate în mănăstiri au fost transferate către stareții instalați în funcții. ”Asistăm cu toții în ultima vreme, prin aprobarea Permanenței Consiliului Eparhial Suceava, la înființarea unor mănăstiri situate pe raza județului Suceava, care inițial au fost biserici cu statut de parohii și de monument istoric, inclus în Lista monumentelor istorice a județului Suceava. Nu doresc să comentez de ce au loc aceste modificări de statut, întrucât motivele au fost prezentate, iar din punctul meu de vedere susțin că sunt întemeiate, în interesul superior al protejării acestor lăcașe de cult, dar aș vrea să vă întreb despre preluarea bunurilor, care figurează în registrul de inventar, de către noii administratori, respectiv stareții instalați cu această ocazie, respectiv dacă trecerea s-a efectuat pe baza unor procese verbale de predare-primire și dacă s-a comunicat Direcției județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Suceava, conform art.36, art.1, lit. m, din Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, schimbarea titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale asupra monumentelor în cauză?”, a întrebat enoriașul.

”În cazul Mănăstirii Mirăuți, parohia a predat mănăstirii întreg patrimoniul și s-au făcut demersurile pentru trecerea terenurilor în cartea funciară a mănăstirii reînființate; probabil că săptămâna viitoare vor apărea noile documente. După finalizarea acestei proceduri, se va comunica Direcției Județene pentru Cultură Suceava, atașându-se și documentele, respectiv procesele verbale de predare-primire și noile cărți funciare, pentru a se dovedi că toate sunt în bună rânduială!”, a răspuns IPS Calinic.