Un enoriaș sucevean i-a trimis arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, o lungă epistolă în care îl critică pentru modul în care conduce eparhia. ”Să fiți sigur că politica e băgată până în altar. Totul înseamnă pile, relații, bani. Din cauza aceasta veți vedea tot mai puțini oameni în biserici”, a avertizat enoriașul. El l-a acuzat pe IPS Calinic că sub semnătura sa s-au scos sărbători cu cruce neagră din calendar.

”Am ezitat de multe ori să vă scriu, deși sunt omul care ia atitudine. Nu îmi este nici teamă și nici jenă de nimeni decât de Dumnezeu. Doar că observ cum încet dar sigur se introduc ori se scot diverse din calendar, din tradițiile noastre străbune, din Ortodoxia noastră cu care și în care ne-am născut. Vă spun cu mâna pe inimă că am avut speranța că dumneavoastră veți reforma cât vă stă în putință episcopia și … Ortodoxia, atât cât vă stă în putință. Dar cu regret vă spun că nu doar eu sunt dezamăgit, ci și lumea. Nu aveți cum ști la ce mod și în ce fel vă percepe lumea, acum după ce a văzut stilul dumneavoastră de muncă și felul cum orânduiți episcopia. Nu e de bine, Preaînalte Calinic, nu e de bine.

Nu e de ajuns să repetați controale nesfârșite să fie cosite și aranjate cimitirele, iar apoi să le dați diplome și calificative preoților care le gestionează.

Nici să aveți rubrica de întrebări și răspunsuri, dar care nu are efect în practică. Practici neortodoxe vor exista și cât veți fi dumneavoastră și după dumneavoastră. Și toate relele care se săvârșesc într-o parohie se fac cu știrea preotului, asta e clar. Să fiți sigur că politica e băgată până în altar. Totul înseamnă pile, relații, bani. Din cauza aceasta veți vedea tot mai puțini oameni în biserici. Iar pe care totuși îi veți găsi acolo, să știți că 89% din ei sunt bisericoși, iar restul cât de cât credincioși. Biserica Ortodoxă nu face demult nimic să atragă lumea. Biserica Ortodoxă se încăpățânează într-o „tradiție”, când de fapt în practică e numai mașini de ultimă generație, S23 și Iphone 14, tehnologii în biserici și birouri tot de ultima generație și etc. etc.

Iar trufia, mândria, ipocrizia, hoția, nesimțirea, lipsa smereniei, gândul permanent la bani și îmbogățire al preoților nu face decât ca lumea să spună „Are 2 ani de când a venit paroh și deja are Mercedes? Să aștepte când voi mai merge eu la biserică!” Și uite așa, Ortodoxia, în loc să crească în adepți, scade!! Lumea încă merge la biserică în virtutea inerției și din spirit de turmă. „Merge vecinul, merg și eu!! Tocmai mi-am luat haine noi și vreau să le vadă lumea!” În rest, lumea a început demult să nu mai aibă încredere în preoți. Și unde nu ai păstor bun, nici turma nu e bună. Oile slabe și la minte, și la trup. Oile nu mai vor să se hrănească din ce le dă păstorul pe care îl vede tot mai rău și schimbat.

Preaînalte, am dorit să vă spun de fapt că sunt tare nemulțumit pentru că sub semnătura dumneavoastră s-au scos sărbători cu cruce neagră din calendar. Chiar acum am aflat că preotul nostru îndeamnă lumea să nu mai țină sărbătorile cu cruce neagră. Inițial ați scos Sfântul Foca și încă câțiva. Pe ideea că ar fi idoli păgâni. Acum aflu că nu trebuie să mai ținem nici alte sărbători cu cruce neagră.

Chiar astăzi, a 2-a zi de Sfântul Petru e cruce neagră în calendar. Dacă ne luăm după ce spune preotul, nu trebuie să ținem ziua. De când m-am născut, de Sfântul Ilie și Sfântul Petru s-au ținut câte 3-4 zile. Brusc ați venit dumneavoastră și ați născocit alte obiceiuri.

Preaînalte, astăzi 30.06.2023, în calendar este cruce neagră și se pomenesc Sfinții Chir și Ioan. Știu personal că nicio Liturghie nu se face fără pomenirea lor. Iar noi nu îi pomenim. E normal așa ceva? De când episcopii au dreptul moral să intervină în tradiția străbună? Cu ce greșește lumea dacă ține TOATE sărbătorile cu cruce neagra? Nu mai spun ca și calendarele de pe un an pe altul se tipăresc altfel. Într-un an este sărbătoare în calendar, în alt an nu mai este. Într-o episcopie sunt unele sărbători trecute în calendar, în altele sunt alte sărbători. „Câte bordeiuri atâtea obiceiuri!” În loc să încurajați lumea să țină cât mai multe sărbători și să țină tradiția de secole, veniți și stricați și bruma de Ortodoxie câtă mai era. Atenție, părinte, Ortodoxia de secole are cam tot atâți adepți, dacă nu chiar au scăzut în loc să crească.

Apropo, dacă familia mea are icoană în biserică, iar sfântul din icoană are cruce neagră în calendar, nu mai cinstim sfântul ca și până acum, nelucrând, ca o sărbătoare de mare cinste?

Pe 27 iulie e un sfânt mare. Mai știți care este? Îl cinstiți? Este Sfântul Pantelimon. Culmea, are cruce neagră în calendar, dar se face agheazma mică. Și este o agheazmă de mult leac și folos. Cum de se face Liturghie de Sfântul Pantelimon, dacă ați dictat că cele cu cruce neagră nu se țin?

Dar Sfânta Ana, dar Pantelimon și Ermolae, dar atâți sfinți doctori fără de arginți, fără de care nu e posibila o Liturghie? Nu știu exact ce directivă ați trimis preoților, dar dacă ați dictat să nu se mai țină sărbătorile cu cruce neagră, atunci nu doar ați început distrugerea tradiției, ci și a Ortodoxiei. Vă asumați asta? Erau prea smeriți ortodocșii de atâtea sărbători și ați considerat că le face rău? Ce a fost până acum, desfrâu și fărădelege, să vedeți de acum încolo dezmăț și biserici goale.

Aș vrea să știu dacă se poate exact ce ați transmis preoților în privința sărbătorilor, despre care din ele este vorba, motivele și felul în care le-ați spus să facă să ajungă la orice om. Pentru că preoții pot anunța pe Facebook că se face Maslu, dar comunicările importante venite chiar de la episcopie și care ne privesc pe toți lipsesc cu desăvârșire. Poate nu știați, dar în practică nu toți pot merge fizic la biserică, ca să afle tot. Până acum, pe mine personal, și îmi asum să spun că și pe mulți alții ca mine, ne-ați dezamăgit.

Dacă am înțeles greșit unele din ordinele dumneavoastră date către parohii și enoriași atunci vă rog să ne lămuriți. Până la lămuririle cuvenite veți rămâne ca cel care a încercat să strice tradiția și în consecință practicile ortodoxe.

Nu uitați niciodată că Dumnezeu a spus ceva de genul „Nu scoateți și nu adăugați nimic în Cuvântul Meu!” A spus asta cu mare poruncă. Și totuși, atâtea sinoade și atâți episcopi, fiecare cu mintea lui care oricând poate gândi greșit, au făcut praf Cuvântul. În practica din armata, dacă șeful Statului sau generalul dă un ordin scris, NIMENI nu îl va mai modifica, fie că vor muri oameni. În practica preoțească, doar că ești episcop îți dă dreptul să modifici, adăugând sau scoțând ceva din Cuvânt. Adică din porunca Domnului.

Nu Preaînalte, niciun sinod nu are dreptul să modifice Cuvântul. Că un episcop prin apostolat ar putea da un edict sau ordin, asta cred posibil, dar că Dumnezeu a permis să i se umble în Cuvânt, nu mai cred! A nu se uita că și episcopii sunt tot oameni, și oricând se pot îmbolnăvi psihic. Duhul Sfânt nu îi scutește de psihiatru sau de gândiri greșite.

Preaînalte, eu tocmai am auzit acest subiect și nu am rezistat să nu vă scriu. V-am scris nu pentru că sunt un credincios desăvârșit, ci pentru că nu vreau să planeze nicio greșeală sau suspiciune asupra Ortodoxiei mele. Iar faptul că inclusiv din banii mei vă luați salariul, dumneavoastră și tot clerul, îmi dă dreptul să cer lămuriri și să vă judec. Să vă judec ca salariat, nu ca om, a se înțelege! Știu că oricât de binevoitor veți fi în momentul citirii, tot vă veți încrunta și veți simți răutate. Dar deh, sunteți întâi om și apoi episcop. Asta e, Dumnezeu a dat pe pământ oameni, nu dumnezei. Eu am speranța că veți da dovadă de calm și rațiune.

P.S. În loc să încercați să stricați tradiția de sute de ani, cel mai bine ați trimite controale cât mai dese. Dar nu controale să constate cum sunt tunse cimitirele, ci controale financiare la sânge. Veți avea surprize mari. Și dacă nu veți fi convins că sunt controale adevărate, la sânge, atunci degeaba. Între preoți este o încrengătură și fărădelegi, că vă veți minuna. Ceva gen „vine ANAF-ul, dar las că le dau dreptul și se fac că nu văd nimic””, a spus enoriașul.

IPS Calinic: ”Din fericire, nu mă regăsesc în absolut nimic din ce ați scris”

