Mai mulți credincioși din comuna Moldovița au reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sub protecția anonimatului că biserica mică și căminul de bătrâni realizate cu sprijinul lor zac nefolosite și se degradează.

”Părinte Arhiepiscop Calinic, cu respect vă rugăm să ne oferiți lămuriri în legătură cu următoarele probleme:

– La biserica din comuna Moldovița s-au realizat mai multe construcții cu ajutorul enoriașilor, dar deși sunt finalizate de foarte mulți ani, atât biserica mică, cât și căminul de bătrâni zac nefolosite și se degradează.

– Este foarte trist și jignitor faptul că persoanele decedate sunt depuse pe un holișor mai rău ca în sala de așteptare CFR în timp ce atâtea construcții zac nefolosite, inclusiv o biserică la intrarea în Comuna Moldovița, care este într-o stare jalnică, iar cei responsabili își bat joc de morții care au contribuit financiar.

– Care este rostul lor? Dar sacrificiul material al enoriașilor? Sunt atâtea persoane cu nevoi sociale, iar clădirile acestea se degradează. Poate prin intervenția dumneavoastră se va rezolva problema acestor clădiri”, au scris oamenii

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a trimis răspunsul părintelui inspector bisericesc, care a analizat reclamația:

„Privitor la situația semnalată în sesizarea dumneavoastră, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. La Parohia Moldovița, într-un răstimp de aproximativ 30 de ani, au fost realizate lucrări de calitate superioară, cu multă trudă și cu mult bun gust. Atât preoții slujitori, cât și enoriașii s-au străduit să împodobească lăcașul de închinare și anexele gospodărești cum au știut ei mai bine, neprecupețind niciun efort ca toate aceste construcții să reflecte în modul cel mai potrivit dragostea lor față de cele sfinte. Unele din aceste edificii necesită mai multe investiții pentru a deveni pe deplin funcționale, dar în niciun caz nu se degradează și nu „zac nefolosite”. Spre exemplu, potrivit tradiției locului, agapele prilejuite de momentele deosebite din viața parohiei – hramuri, parastase, adunări obștești – sunt organizate în spații generoase, special amenajate, în condiții salubre, credincioșii beneficiind de asigurarea unor servicii excelente în ceea ce privește asistența religioasă și partea de siguranță alimentară.

2. Căminul de bătrâni, despre care faceți referire, nu poate fi pus în funcțiune din cauza imposibilității îndeplinirii exigențelor actuale impuse de legislația civilă în privința dotării clădirilor destinate asistenței și supravegherii celor vârstnici. Din cele relatate de părintele paroh, clădirea cu pricina va căpăta o altă destinație, și anume va servi, în viitorul apropiat, drept casă de pelerini pentru credincioșii care vor tranzita localitatea, intrând în circuitul turistic al zonei.

3. Camera mortuară, catalogată de dumneavoastră ca fiind „un holișor” mai rău decât „sala de așteptare CFR”, ca și cum spațiul din cuprinsul gărilor dedicat cazării temporare a călătorilor ar fi unul degradant, este de fapt o încăpere îngrijită, pavată cu gresie, oferind un mediu propice pentru depunerea persoanelor decedate. Din cercetarea efectuată la fața locului nu am putut sesiza în ce constă „bătaia de joc” a „celor responsabili” din Parohia Moldovița vizavi de respectul datorat „celor morți care au contribuit financiar”.

4. Biserica aflată la „intrarea în comuna Moldovița (care este într-o stare jalnică)” aparține comunității greco-catolice, parohia ortodoxă neavând nicio prerogativă în privința administrării acestui lăcaș de cult.

5. Într-o altă clădire este amenajat un spațiu foarte generos pentru un viitor muzeu al satului bucovinean, în care, foarte curând, vor fi expuse obiecte tradiționale și bisericești specifice zonei.

6. Utilizarea, în cuprinsul sesizării, a construcțiilor verbale la modul impersonal credem că a avut menirea de a sublinia doar aportul enoriașilor la bunul mers al vieții bisericești din Parohia Moldovița, cu toate că, în realitate, toate cele înfăptuite la unitatea de cult sus-menționată s-au datorat și bunei organizări a administrației parohiale și colaborării permanente dintre preoți și credincioși.