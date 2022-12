Documentarul ”Eroi anonimi, Maria Holtzhauser”, realizat în două părți, ce dezvăluie pas cu pas întregul univers al voluntariatului și al solidarității, va putea fi vizionat pe 15 si 16 decembrie, începând cu ora 20:00, în premieră pe București TV.

Materialul are la bază activitatea și misiunea Asociației Maria Holtzhauser la Școala Gimnazială Găinești, Căminul de Bătrâni din Hotarele, precum și în diferite centre pentru refugiații proveniți din Ucraina.

Când a început acest război, Asociația Maria Holtzhauser s-a numărat printre primele organizații care au strâns bunuri și produse pentru refugiați. Efortul nu s-a mărginit doar în colete ci și în deplasări periodice în Nordul Moldovei pentru a stabili o legătură afectivă și pentru a continua misiunea de ajutor umanitar.

Maria Holtzhauser, președintele Asociației Maria Holtzhauser, a inițiat și un proiect medical inedit, cu doctori de la spitalul Monza, intitulat ”Caravana medicilor cu suflet”, pentru a veni în sprijinul bătrânilor care au o continuă nevoie de medici și nu pot beneficia de acest drept ca urmare a lipsei de personal, de atenție, în spațiile în care locuiesc.

”Am început aceste misiuni acum 10 ani când am înțeles că am primit a doua șansă de la viață. Am luptat cu un cancer greu, inoperabil, localizat în nas. Deși 3 medici mi-au spus că voi muri în 2 luni, am realizat odată cu trecerea timpului că Dumnezeu mi-a dat această șansă și nu trebuie să o irosesc. Atunci m-am apucat de voluntariat.

Eu m-am vindecat prin iubire și nu există zi de la Dumnezeu în care să nu-i mulțumesc Lui și cum Dumnezeu lucrează prin oameni, și șoțului meu. Iubirea lui m-a salvat și mai mult decât atât m-a ajutat să mă reinventez. Șotul meu mi-a fost alături, m-a ajutat și a pus aripi viselor mele. Împreună am fondat asociația și sper să fim sănătoși să facem cât mai multe proiecte”, poveștește Maria Holtzhauser.

În urma eforturilor sale, precum și al voluntarilor neobosiți, Căminul de bătrâni din Hotarele a devenit un hotel de minim 3 stele, unde ”bunicii”, așa cum îi numește Maria Holtzhauser, se bucură de un confort sporit, simțindu-se ca acasă.

O astfel de realizare nu este lipsită de efort și, în special, de multe obstacole de natură instituțională, logistică, psihologică etc. ”Dacă aș putea să schimb ceva, aș schimba oamenii pentru că omul sfințește locul. Din acest considerent, ducem o luptă cu autoritățile care ne văd, cu ghilimelele de rigoare, ca niște intruși. Ar fi bine să alegem oamenii care au o mare putere de a-l înțelege pe celălalt. Doar așa poți ști ce decizii să iei. De la birou cu un dosar în față nu vei cunoaște calea bună și dreaptă”, subliniază președintele Asociației cu același nume.

Copiii și educația acestora reprezintă un alt obiectiv major al organizației, premiul cei mare al voluntarilor fiind, în definitiv, autonomia câstigată a celor pe care îi deservesc, mizând pe filosofia pescuitului și nu a peștelui primit.

În viziunea asociației, cea mai frumoasă și cea mai facilă terapie pentru a fi fericit e să dăruiești căci, după spusele Mariei Holtzhauser: ”cine dă unui om sărman îl împrumută pe Dumnezeu„.

”De la Emilian, băiețelul autist care din nonverbal m-a sunat și mi-a zis: „Te iubesc”, de la bătrânii de la azil despre care știu absolut tot, fiecare tremur, fiecare lacrimă, știu că a dărui nu înseamnă să te descotoreșeti de mobilierul, de bunurile de care nu mai ai nevoie în casă. A dărui înseamnă o artă și noi mai avem multe de învățat”, explică Maria Holtzhauser.

Trailerul poate fi vizionat aici: https://www.youtube.com/watch?v=4WvTse__O9A .

Filmul este o producție Atic Pictures, regizat de Cristina Dobrițoiu, avându-i producători pe Adela Vrînceanu Celebidachi, Titi Rădoaie, Dan Iancău și Cristina Dobrițoiu. Filmul a fost realizat cu sprijinul OMD, Media Investment și House of Media.