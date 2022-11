Daca tocmai ce ti-ai luat permisul si esti foarte entuziasmat sau, la polul opus, speriat de condus, va trebui sa tii cont de anumite sfaturi care sa te ajute sa inveti sa conduci alaturi de ceilalti soferi din trafic si sa prinzi totodata experienta. Nu trebuie sa te descurajezi daca nu esti destul de sigur pe tine, condusul se invata daca exersezi mai des.

Pentru a face fata usor in trafic din postura de incepator la volan si pentru a evita experientele neplacute, poti tine cont de urmatoarele sfaturi:

Familiarizeaza-te cu autoturismul

Nu te urca direct in masina pentru a o conduce atunci cand esti incepator. Recomandat este sa te familiarizezi cu autoturismul, sa analizezi dimensiunile sale de la exterior si sa inveti functiile pe care le are in interior. Totodata trebuie sa stii de unde sa semnalizezi, sa folosesti stergatoarele, aprinderea farurilor si multe altele. Pentru ca in trafic trebuie sa actionezi imediat, este bine sa le cunosti deja dinainte.

Asigurare si CASCO inainte de a pleca la drum

Faptul ca ai grija sa ai deja incheiata o asigurare si CASCO pentru masina, nu inseamna ca te gandesti din prima la incidente neplacute, ci esti doar precaut. Acest lucru este valabil si pentru soferii experimentati, pentru orice masina. Totodata, poti sa te interesezi din timp si de tot ce inseamna despagubiri accidente rutiere pentru a nu te speria si a stii ce sa faci in situatiile neprevazute.

Pleaca incet de la semafor

Indiferent daca esti primul sau nu la semafor, nu te grabi sa pleci de indata ce este semnalizata culoarea verde. Risti sa ti se opreasca motorul sau sa provoci un accident cu masina din fata ta. Trebuie sa cunosti foarte bine masina si sa stii cum sa folosesti ambreiajul si acceleratia.

Mergi cu viteza redusa

Nu te aventura inca de la inceput sa mergi cu viteza cu masina, chiar daca este vorba de un drum liber precum autostrada. Mergi mai incet pentru a invata sa conduci si sa prinzi incredere in tine, chiar daca ajungi mai tarziu la destinatie.

Nu te speria de claxoanele celorlalti

Atunci cand conduci in traficul din orase trebuie sa te astepti ca ceilalti soferi avansati sa fie mai receptivi la semafoare sau la anumite viraje. Fiind incepator, cu siguranta nu vei avea reflexele lor si te pot claxona daca, de exemplu, pleci prea incet de la semafor. Cu toate acestea nu trebuie sa te panichezi si sa te pierzi.

Fii atent la semnele de circulatie

Inainte de a te urca in masina si de a conduce este esential sa stii semnele de circulatie. Acestea te ajuta foarte mult atunci cand trebuie sa acorzi prioritate sau cand un drum este cu sens unic, de exemplu. Cunoscandu-le foarte bine si amintindu-le din scoala de soferi, eviti situatiile neplacute precum accidentele.

Pastreaza-ti calmul in trafic

Poate ca din teama de a conduce sau pur si simplu esti pentru ca ai o fire mai vulcanica, te poti enerva atunci cand esti in trafic. Acest lucru nu te ajuta deloc, pentru ca doar daca esti calm vezi lucrurile clar vei reusi sa gandesti limpede in situatiile neplacute.