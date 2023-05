Melodia artistului Theodor Andrei, tânărul care reprezintă România la Eurovision 2023, a fost făcută praf, la o televiziune norvegiană, potrivit click.ro.

Moderatoarea show-ului TV și invitații acesteia s-au întrecut în replici ironice la adresa melodiei care va reprezenta România la Eurovision și a interpretului Theodor Andrei.

Marți seară a avut loc prima semifinala celebrului concurs Song Contest 2023, și a fost transmisă în direct la TVR 1, TVR Internaţional și TVR+, de la ora 22.00.

Theodor Andrei, cântărețul care reprezintă țara noastră cu melodia „D.G.T. (Off and On)“, va evolua în cea de-a doua semifinală, joi, când va urca pe scenă cu numărul 3 în concurs.

Iată ce au comentat, conform sursei citate, prezentatorii și invitații emisiunii, dar și reprezentanții publicului, despre piesa României la Eurovision 2023:

„Un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce în pivniță fără o lanternă. Nici nu știi unde să te uiți“.

„Nu are deloc carismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut să te uiți, chiar doare!“.

„România e țara în care #metoo s-a dus să moară. Nu putem premia asta, îi dau un punct“.

