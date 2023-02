Theodor Andrei a ieșit câștigător în finala Selecției Naționale Eurovision și este gata să dea tot ce are mai bun pe scena din Liverpool. În exclusivitate pentru Click!, puștiul-minune de numai 18 ani a vorbit despre mesajul piesei sale, despre cum a ajuns artist dar și despre așteptările pe care le are.

Ambițios până peste cap, Theodor Andrei a povestit că el este omul perfecționist, care-și dorește ca totul să iasă bine, indiferent de circumstanțe.

Întrebat de reporterii Click! dacă se gândea, măcar, că va câștiga, reprezentantul României la Eurovision a declarat că a simțit acest lucru, mai ales că s-a ocupat de tot ce a ținut de imaginea de pe scenă, de la machiaj, la costumații, până la momentul în sine. „Păi da, o parte din mine îmi spunea că o să câștig. Am pregătit foarte intens momentul și m-am ocupat de tot, haine, machiajul fetelor. Mă așteptam cumva să se întâmple ceva bine. Da, au fost momente în care m-am gândit că unii au zis că nu este piesă de Eurovision. Am pierdut de atâtea ori, încât nu știu să mă bucur atunci când câștig. De la 15 ani, nu am avut 2 săptămâni legate în care să nu fiu pe scenă. Eu mă hrănesc cu chestia asta, încât de multe ori nici nu iau în calcul părerile negative. Mă gândesc retrospectiv dacă sunt sau nu de acord cu ele, dar eu cred foarte tare în ideea că dacă voi reuși să am libertatea aceasta, eu voi reuși foarte mult să-mi duc la capăt scopul.”, a spus Theodor Andrei, pentru Click!.

