Zi de mare sărbătoare astăzi în Horodnic de Sus, acolo unde a fost inaugurat noul centru civic al comunei. În centrul noii zone cu clădiri administrative din Horodnic de Sus stă primăria comunei, care a fost complet reabilitată și modernizată. Alături de această clădire, în același stil arhitectural au fost renovată și fosta clădire a Poștei, în care acum funcționează mai multe spații comerciale. În aceeași zonă se află și clădirea dispensarului comunal, care și aceasta a fost renovată recent, precum și „Căsuța cu Bucate”, o clădire în care va funcționa cantina pentru elevii din Horodnic de Sus, în care aceștia vor primi zilnic o masă caldă.

Inaugurarea noului centru civic din Horodnic de Sus a fost marcată printr-un eveniment de înaltă ținută pregătit în cele mai mici detalii de primarul comunei Valentin Luță. Alături de acesta la inaugurarea primăriei modernizate și a celorlalte clădiri au fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, consulul onorific al Republicii Coreea de Sus la Rădăuți, fostul deputatul Dumitru Mihalescul, precum și numeroși primari din zona Rădăuți, printre care cei din Rădăuți, Vicovu de Sus, Bilca, Arbore, Horodnic de Jos, Marginea, Iaslovăț sau Burla. La inaugurare au fost prezenți și numeroși locuitori din comuna Horodnic de Sus, de la cei mai mici la cei mai în vârstă, cei mai mulți dintre ei veniți îmbrăcați în costume populare.

Primăria Horodnic de Sus a devenit mai prietenoasă cu cetățenii

În ceea ce privește clădirea Primăriei Horodnic de Sus, aceasta a fost modernizate în totalitate. Astfel întregul proiect a fost gândit în așa fel încât toți funcționarii să fie cât mai aproape de cetățeni pentru a le rezolva cât mai eficient solicitările. Trebuie spus că și biroul primarului Valentin Luță a fost regândit, în spațiul de la intrare fiind amplasată o mobilă tradițională din Bucovina, din lemn masiv. Același stil se păstrează și în biroul în care își desfășoară activitatea primarul comunei. Totul în biroul primarului a fost amenajat în stil bucovinean, cu o masă și un scaun din lemn masiv. Primul care a încercat și inaugurat scaunul primarului a fost președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. De asemenea, masa de lucru unde se vor ține ședințele din biroul primarului este tot din lemn masiv, iar pereții au fost acoperiți cu un covor tradițional. În dreapta scaunului primarului a fost amplasat un tablou de mari dimensiuni al domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

După lucrările de modernizare, primăria Horodnic de Sus dispune și de un birou open space, cu birou deschise la care funcționarii vor prelua solicitările și problemele cetățenilor. De asemenea, la intrare în primăriei sunt două manechine, un bărbat și o femeie îmbrăcați în costume populare.

Spectacole de cântece patriotice și muzică clasică la inaugurarea noului centru civic

Evenimentul de astăzi de la Horodnic de Sus a început cu o slujbă de sfințire oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu protopopul de Rădăuți, Ionel Constantin Maloș. După slujbă, acesta a oferit comunității din această comună, prin primarul Valentin Luță, o icoană a Maicii Domnului. Slujba religioasă a fost urmată de un frumos concert de cântece patriotice susținut de un grup de copii din comună, toți îmbrăcați în costume populare. Și pentru că astăzi este sărbătorită Ziua Imnului Național, profesorii Eugen Dumitrescu și Corina Răducanu au interpretat la pian, alături de interpreta Ionela Popescu Imnul Româniri, Deșteaptă-te Române. Programul artistic a inclus și interpretarea Baladei lui Ciprian Porumbescu, precum și a altor compoziții clasice. Finalul momentelor artistice a aparținu epigramistului local Emil Ianoș.

Valentin Luță: „Ceea ce s-a întâmplat la Horodnic de Sus în cei șapte ani de când sunt eu vremelnic în administrația locală să știți că nu este nici meritul meu, nici al vreunei întâmplări politice minunate, ci este în primul și în primul rând lucrarea bunului Dumnezeu”

Vizibil emoționat, primarul Valentin Luță a avut un discurs în care i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate investițiile care au fost făcute în această comună. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt contemporan cu fiecare dintre dumneavoastră. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit șansa să mă nasc în această comună minunată plină oameni harnici, frumoși, gospodari, pentru care merită să te jertfești. Ceea ce s-a întâmplat la Horodnic de Sus în cei șapte ani de când sunt eu vremelnic în administrația locală să știți că nu este nici meritul meu, nici al vreunei întâmplări politice minunate, ci este în primul și în primul rând lucrarea bunului Dumnezeu care prin bunătatea Sa și prin milostivirea Sa a adus idei, a adus oameni pozitivi, oameni de valoare care au creat împreună ceea ce s-a făcut în acești șapte ani. Poate fi puțin sau poate fi mult, fiecare cântărește după propria măsură. Eu însă știu că am încercat și voi încerca atât cât mi-a dărui Dumnezeu sănătate să fac ceea ce este mai bine pentru voi dragi horodniceni. Nu am alte ambiții politice și financiare, nu am decât pe bunul Dumnezeu, familia mea dragă și pe dumneavoastră. De aceea vă mulțumesc, vă iubesc și sper ca acești copii minunați care astăzi se joacă aici să aibă un gând bun atunci când vor fi maturi, pentru noi cei de astăzi. Omul este trecător, omul este ca o frunză pe apă, rămâne doar fapta lui. Și dacă fapta rămâne în amintirea celui care l-au cunoscut, a celor care privesc lucrul făcut de mâinile lui consider că și-a îndeplinit scopul pe acest pământ. Nu suntem de neînlocuiți. Fiecare are la rândul lui pe cineva mai bun care să-l înlocuiască la un moment dat și mie îmi va veni rândul și dumneavoastră la fiecare dintre voi din familie, din societate. Fiecare avem pe cineva mult mai bun decât noi care va veni la un moment dat și o să demonstreze că de fapt suntem trecători, suntem doar o mână de țărână, dar care are ceva cu totul și cu totul special: suflarea de viață a lui Dumnezeu”, a spus primarul Valentin Luță.

El a ținut să sublinieze faptul că toate lucrările la clădirile care au fost reabilitate în zona centrală a comunei au fost finanțate de la bugetul local. Valentin Luță a arătat că în momentul de față de la bugetul local se poate aloca o sumă de circa un milion de euro pe an pentru investiții. De asemenea, primarul Luță a ținut să le mulțumească pentru sprijin tuturor celor care lucrează în firma înființată de primărie, HDS Servicii Publice, precum și celor nouă funcționari din cadrul primăriei care i-au fost și îi sunt alături în realizarea proiectelor pentru dezvoltarea comunei.

„Toate investițiile de aici sunt finanțate din bugetul local al comunei Horodnic de Sus. În condițiile în care acum șapte ani eram într-un moment dificil al administrației, iată astăzi, bugetul local al comunei Horodnic de Sus își permite să facă investiții de cel puțin un milion de euro în fiecare an. Bugetul local care nu este alcătuit doar din taxele și impozitele noastre, ci are și contribuția de la bugetul de stat. Însă din acest buget local, prin chivernisire și prin dăruirea unor oameni vrednici reușim ca în fiecare an să facem câte ceva. Tot ceea ce vedeți în Horodnic de Sus construit în ultimii doi ani se face de către echipa noastră a primăriei, de la HDS Servicii Publice. Sunt niște eroi, sunt niște oameni care dăruiesc tot ceea ce au mai bun, ceea ce au învățat prin străinătate, majoritatea fiind veniți din țări străine, profesioniști în construcții, fără de care nu s-ar fi făcut nimic din ceea ce vedeți. Ei sunt cei care nu au întrebat ce salarizare o să primească când o să vină în echipa noastră, pentru că au venit să facă ceva pentru comunitate. Nu în ultimul rând și poate în primul rând le mulțumesc colegilor din primăria Horodnic de Sus. Sunt nouă. Măsurați dumneavoastră dacă în administrație sunt puțini sau mulți. Eu zic că e potrivit pentru o comună ca Horodnic de Sus. O mână de oameni, acești nouă oameni să facă ceea ce trebuie să facă o administrație locală și se și vede. Muncim împreună și nu avem șefi. Suntem colegi. Le mulțumesc din suflet pentru dăruire, efortul și răbdarea de care au dat dovadă pentru a prospera comunitatea noastră”, a încheiat Valentin Luță.

Flutur: „Primarul Luță de la Horodnic de Sus este un model de primar bucovinean gospodar”

Invitat să ia cuvântul, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că primarul Valentin Luță este unul dintre cei mai vrednici primari din județ, „Șapte ani de primărie, șapte ani de acasă care se văd la dumneavoastră, un om foarte gospodar, unde vin cu drag. Îl felicit sincer pe primarul Valentin Luță. Am participat aici la inaugurarea de la dispensarul medical, casa de cultură, la investițiile în domeniul învățământului, baze sportive. Primarul Luță de la Horodnic de Sus, la modul sincer, este un model de primar bucovinean gospodar. Mă mândresc și eu și dovadă că aici sunt primari din toată zona Rădăuți, în frunte cu Rădăuți, Vicovu de Sus, Bilca, Arbore, Horodnic de Jos, Marginea, Iaslovăț, Burla, înseamnă respect pentru tine domnule primar. Și o spun față de toți cei prezenți aici. Am fost și sunt alături de tine la toate inițiativele pe care le ai. Pentru că noi, de dimineață am venit mai repede și am vorbit despre ce urmează. Și aici cu Marginea aveți proiectele mari pe gazul metan, pe care trebuie să le faceți să se întâmple în perioada următoare pentru că lumea așteaptă așa ceva. Și sigur multe alte proiecte. Mă bucur și pentru că sunteți un om cu frică de Dumnezeu, credincios și iubitor de autentic bucovinean adevărat. Ești după placul și dorința mea. Așa trebuie să fie un primar de aici din inima Bucovinei, de la poala Obcinilor Mari. Să facem cinste Bucovinei, să investim să fie urmașii mulțumiți de ceea ce moștenesc de la tine, de la mine, de la ceilalți și să fim modele. Felicitări, sunt alături de tine cu tot ce vei avea nevoie în continuare și nu am să uit niciodată primii pași de primar pe care i-ai făcut aici și cum am stat noi umăr la umăr. Am avut mână bună și eu și domnul consul Mihalescul pentru că am girat pentru tine și ne mândrim cu tine. Felicitări, multe realizări și să îl prețuiți dragi horodniceni”, a declarat Gheorghe Flutur.

Dumitru Mihalescul : „Speranța mea în politică a fost nu să ajung nu știu unde, ci să se întâmple lucruri. Mă bucur că astăzi la Horodnic se întâmplă și visul meu este împlinit”

Au urmat apoi discursurile primarilor prezenți la evenimentul de astăzi, în care fiecare a apreciat activitatea primarului Valentin Luță, dar și modul de colaborare între localitățile din această zonă a județului în beneficiul cetățenilor.

Ultimul care a luat cuvântul a fost consulul Dumitru Mihalescul, cel pe care primarul Valentin Luță îl numește de fiecare dată „uncheșul”. În cuvântul său, Dumitru Mihalescul a spus că ceea ce se întâmplă în comuna Horodnic de Sus sub conducerea lui Valentin Luță este ceea ce și-a dorit atunci când a decis să intre în politică. „Speranța mea în politică a fost nu să ajung nu știu unde, ci să se întâmple lucruri. Mă bucur că astăzi la Horodnic se întâmplă și visul meu este împlinit. Îl felicit pe nepotul meu, domnul primar. Și totdeauna când merg pe la Sucevița îl sunt și trec pe aici și mă bucur de ceea ce se întâmplă în comună. Și așa cum a zis și domnul primar, toate se întâmplă pentru că îl avem pe Dumnezeu alături. Noi ca bucovineni, ca oameni creștini, numai prin credință și perseverență putem realiza lucruri. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat har minunat să cunosc această primar și această comunitate. Felicit echipa, îi felicit pe ceilalți primari pentru că toți sunt faini în această zonă a județului. Dacă lucrezi în echipă poți să faci ceva. Dacă vrei să faci singur, nu ai să poți face nimic. Și nu în ultimul rând, Biserica. Dacă nu ar fi acești preoți minunați alături de acest primar și de acești primari nu s-ar realiza multe lucruri. Vă urez succes și vă voi fi alături cât îmi va da Dumnezeu sănătate și sperăm să ne bucurăm de toate binecuvântările”, a mai declarat Dumitru Mihalescul.

După discursurile oficiale, cei prezenți au vizitat noile clădiri modernizate din zona centrală a comunei, iar apoi au fost invitați la o masă cu bunătăți din Bucovina.