Traficul în municipiul Fălticeni se va îmbunătăți din acest an. Și asta pentru că administrația locală va implemenenta, parțial deocamdată, din primăvară, noul studiu de trafic aprobat de specialiști care prevede printre altele sensuri unice pe mai multe străzi. ”Ca element de noutate, pot să vă spun că avem aprobat un studiu de trafic și am eliberat autorizația de construcție pentru sensuri unice în municipiul Fălticeni. Vom implementa parțial, deocamdată, acest proiect în acest an. Vom avea sensuri unice pe trei străzi. Sunt măsuri pe care le luăm pentru îmbunătățirea factorilor de trafic, pentru reglementarea unor probleme pe care vrem să le rezolvăm într-un mod eficient”, a spus primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Două dintre străzile care vor trece pe sens unic sunt Cuza Vodă (parțial) și Anton Holban. Este vorba despre strada pe care se află Spitalul Municipal și cea care duce spre sediul Detașamentului de Jandarmi. Sensul unic va începe de la intersecția cu strada Mihai Eminescu (paralel cu Parcul Prefecturii și parcarea spitalului) spre strada Anton Holban și până la intersecția cu strada Ion Creangă.

Pe partea dreaptă vor fi trasate spații de parcare „în spic”, atât pe Cuza Vodă, tronsonul aferent spitalului, cât și pe strada Anton Hoban, unde vor fi create, astfel, zeci de autoturisme vor putea staționa. Un alt sens unic va fi implementat pe strada Izvor. Traseul va începe de la intersecția cu strada 13 Decembrie, spre Bazar, pe lângă Școala Gimnazială „Ioan Ciurea”, spre fabrica de lapte praf, apoi sensul unic va continua spre Școala de șoferi Auto Xor până, din nou, la intersecția cu strada 13 Decembrie.

Alte două străzi, care vor trece la un moment dat la regim de sens unic sunt cele două Alei 2 Grăniceri, care trec printre blocurile din zona magazinului Oiaga, străzile paralele cu Bulevardul 2 Grăniceri. Potrivit noului proiect, de la intersecția cu strada Broșteni spre intersecția cu strada Filaturii va fi sens unic. Primarul Coman a arătat că prin intermediul unui alt proiect, strada Republicii va fi reconfigurată. Troturarele vor fi îngustate pentru a permite amenjarea unor locuri de parcare poziționate oblic. Se va dubla numărul de locuri pentru mașinile riveranilor.

Planul prevede ca lucrările să fie realizate pe tronsonul cuprins de la intersecția cu strada Dogari, până la intersecția cu strada Armatei. Acestea sunt integrate într-un proiect de anvergură, de 20 de milioane de lei, care prevede reabilitarea mai multor străzi din municipiul Fălticeni, printre care Sucevei, Revoluției, 13 Decembrie și Armatei.

Foto: cronicadefalticeni.ro