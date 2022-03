Nu doar oamenii simplii s-au mobilizat pentru a ajuta refugiaţii care fug din calea războiului din Ucraina, ci şi vedetele. Unele au mers chiar la graniţa Ucrainei, pentru a ajuta, aşa cum este şi cazul lui Jack Osbourne, fiul lui Ozzy Osbourne. El a venit chiar în România, pentru a lucra ca voluntar cu copiii orfani, potrivit click.ro.

„Am ezitat mult să fac acest lucru public, pentru că nu vreau atenţie şi sunt sătul de cei care fac astfel de gesturi doar ca să le pună pe social media. Am mers pentru că m-am simţit obligat să ajut şi pentru că am simţit că a pune o imagine cu un steag sau ceva de genul ar fi prea puţin. Săptămâna trecută, am revenit dintr-o călătorie revelatoare de la graniţa dintre România şi Ucraina. Am fost voluntar pentru o organizaţie numită Thrid Wave Volunteers. Am fost însărcinaţi cu ajutorul medical pentru orfanii cu nevoi speciale, care sunt evacuaţi din Ucraina. Deşi cât am fost acolo, o altă organizaţie nu a putut să le asigure evacuarea, ei au reuşit să plece acum”, a dezvăluit Jack Osbourne, conform sursei citate.

Fiul solistului Back Sabath a fost impresionat de felul în care este gestionată situaţia refugiaţilor la graniţa română. El a ţinut că precizeze că a văzut multă frică şi nesiguranţă printre cei care fug din Ucraina.

