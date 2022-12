Sâmbăta, 10 decembrie, a fost o zi specială, atât pentru maestrul Florin Piersic (86 de ani), cât şi pentru admiratorii săi, care au mers la târgul de carte „Gaudeamus” din Capitală ca să-şi vadă actorul preferat şi să-i cumpere cartea autobiografică intitulată „Viaţa este o poveste…”, pe care acesta a lansat-o în prag de sărbători, chiar de ziua soţiei sale, Anna Török, scrie click.ro.

„Soţia mea nu a citit cartea, abia a primit-o astăzi, dar ea ştie din poveştile mele tot ce e scris acolo. Astăzi este ziua soţiei mele, o zi specială. Pot să spun că au fost strânse în bucăţi mici, am scris într-un loc o întâmplare, apoi altele, ca să nu le uit. Dar eu nu uit nimic. Într-o bună zi, tot primind cărţi, am zis că dacă toată lumea scrie, pot să scriu şi eu. La îndemnul unei foarte bune cunoştinte, am ajuns să pun şi eu pe hârtie ce am scris. Dar trebuie să mă înţelegeţi, nu au putut intra într-o singură carte toate amintirile. Că dacă ar fi intrat tot, ar fi fost mult mai groasă cartea. Dar eu nu am scris-o, ci am povestit-o. Pentru că eu nu am scris gândind ce să scriu, ci am povestit. Vorbele mele sunt poveşti din memorie.”, a povestit Florin Piersic, pentru Click!

