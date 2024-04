Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a inaugurat astăzi noul traseu de 5 kilometri până la Vatra Moldoviței al mocăniței de la Moldovița. ”Suntem la Moldovița unde se inaugurează noul tronson de cale ferată îngustă spre Vatra Moldoviței de 5 kilometri. Pornește mocănița spre Vatra Moldoviței. În deal avem 11,5 kilometri de cale ferată îngustă un traseu de excepție în vale încă 5 kilometri. Aici sunt mai multe feluri de turism care se leagă pe vale: montan este extem de căutat de oameni, turismul religios pentru că ajungem la Mănăstirea Unesco câștigătoare a Mărului de Aur și turismul feroviar. Sunt lucruri așteptate de toată lumea și mă bucur că aici în județul Suceava mocănița spune ”Hai în Bucovina”, a transmis Flutur de pe treptele mocăniței.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating