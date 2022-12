Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, că studiul de fezabilitate pentru tronsonul autostrăzii A7 dintre Pașcani și Siret va fi finalizat până la începutul lunii martie 2023, după care va fi depusă cererea de finanțare pentru lucrările de construcție. Gheorghe Flutur a inspectat lucrările de forare pe traseul viitoarei autostrăzi, în cartierul Burdujeni din municipiul Suceava, la capătul tronsonului Pașcani – Suceava. „Suntem în cartierul Burdujeni și aici mai sunt de forat mai puțin de 1.000 de metri, la nodurile rutiere care fac legătura dintre autostrada A7 și descărcările de trafic spre municipiul Suceava și spre aeroport. Am ținut să fiu prezent astăzi aici pentru că noi, Consiliul Județean Suceava suntem foarte implicați în sprijinirea firmelor de proiectare pentru ca studiul de fezabilitate să fie finalizat cât mai repede”, a declarat Flutur. El a adăugat că tronsonul Pașcani – Suceava, care are 62 de kilometri, a fost rămas în urmă având în vedere că autostrada A7 a fost finanțată prin PNRR doar până la Pașcani. „Am fost nevoiți să facem demersuri cu doi ani în urmă pentru a găsi sursă de finanțare și pentru porțiunea Pașcani – Suceava, și Suceava – Siret. Am găsit sursa de finanțare și s-a început proiectarea. Nu a fost ușor”, a precizat șeful administrației județene. El a ținut să precizeze că cea mai grea problemă pe tronsonul Pașcani – Suceava a fost cea legată de lucrările de forare. „Au fost 12.300 de metri liniari de foraje și a fost o perioadă în care nu erau firme care să facă aceste lucrări. Acum văd că se lucrează și în sfârșit cred că mai durează câteva zile și termină tronsonul Pașcani – Suceava. De asemenea se lucrează cu trei utilaje și spre Siret față”, a spus Gheorghe Flutur. Președintele CJ Suceava a adăugat că în momentul de față studiul de fezabilitate pentru acest tronson Pașcani – Suceava este gata în procent de 95%.

„Am discutat azi dimineață cu șeful CNAIR, pentru că ieri au avut o analiză de progres. Ei în continuare mai au de citit analize de laborator pentru probele prelevate. Doar 60% din probele acestea sunt citite de laborator. În ianuarie era termenul de a finaliza dar probabil nu se vor încadra, și vor mai cere o lună prelungire. Sperăm ca la sfârșitul lunii februarie, începutul lui martie să termine lucrările studiului de fezabilitate”, a arătat președintele CJ Suceava.

Pe de altă parte, el a spus că pentru studiul arheologie au fost efectuate 482 de secțiuni de sondaj în trei etape, lucrări necesare pentru obținerea descărcării arheologice. „La sfârșitul anului Institutul de Arheologie Ioan Pârvan din București va da întreaga descărcare arheologică pe acest tronson. Apoi, se lucrează încadrarea în planul de parcelare. S-au identificat în cea mai mare parte proprietarii pentru că se urmărește prin Hotărâre de Guvern despăgubirea lor pentru exproprierea terenurilor pentru autostradă. În momentul de față se lucrează și e aproape gata și identificarea de gropi de împrumut, pentru că vom avea de pământ de umplutură. Pentru că pentru tronsonul Pașcani – Suceava va fi nevoie de circa 13 milioane de metri cubi de agregate”, a afirmat Gheorghe Flutur. Președintele CJ Suceava a făcut referire și la acordul de mediu necesar pentru construcția tronsonului de autostradă Pașcani – Siret. „Documentația este depusă la CNAIR și la Agențiile de Protecție a Mediului de la Suceava, Botoșani și Iași, pentru că tronsonul acesta trece prin trei județe. Urmează raportul asupra impactului de mediu și sperăm ca în câteva luni să se finalizeze toată această procedură ca să putem să ne ducem la finanțare”, a declarat Gheorghe Flutur. El a spus că instituția pe care o conduce se implică permanent în sprijinirea firmelor care realizează lucrările de foraj în vederea urgentării finalizării studiului de fezabilitate.

„Am ținut aproape de firma care face studiul pentru a termina în acest an lucrările. Sunt aproape de final, 95% sunt făcute și sper ca zilele acestea să se apropie de 100% în așa fel încât anul 2023 să fie anul în care depunem proiectul la finanțare pe Programul Operațional de Transport, pe fonduri europene. Pentru noi, pentru suceveni este nevoie de această autostradă ca de aer. De aceea m-am încăpățânat să mă implic. Mai vreau să spun că CJ Suceava are un drum pe care îl face pentru legătura cu aeroportul, este lider de proiect pentru continuarea autostrăzii Suceava – Botoșani și este lider de proiect și s-a implicat în Autostrada Nordului, pentru construirea centurii de la Gura Humorului. Anul viitor sperăm să intrăm în linie dreaptă cu toate aceste finanțări pentru că zona Sucevei are și ea dreptul să aibă autostrăzi”, a încheiat Gheorghe Flutur.