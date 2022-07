Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a condus coloana de pelerini la Mănsătirea Putna la sărbătoarea lui Ștefan cel Mare și Sfânt încheind astfel Programul Ștefanian, a apreciat prezența masivă a credincioșilor la acest eveniment arătînd că multă lume vine la Putna ca să se încarce de românism. ”Programul Ștefanian îl derulăm din 2017 și nici pandemia nu ne-a oprit. Avem șase ani de evenimente frumoase care încep întotdeauna de Sânziene pe 24 iunie și se termină astăzi pe 2 iulie la mormântul Marelui Ștefan evenimente care aduc aminte de ralizările, de ctitoriile, de vitejia lui Ștefan cel Mare. Mai mult ca orcând aici la Putna eu vin dar mai multă lume vine să se încarce de românism, de energie pozitivă și dacă acum în conjunctura internațională cu războiul la graniță rugăciunea la mormântul lui Ștefan este cea mai bine venită ne aduce aminte de unitate de nevoia de unitate, de patriotism un patriotism care să însemne respect pentru neamul românesc și pentru înaintașii noștri”,a declarat Flutur. ”E normal să fie aici foarte mulți pelerini pentru că atrage județul Suceava, frumoasa Bucovină atrage, mănăstirile sunt un magnet, programele noastre atrag, pentru că de acum noi începem programul Pelerin în Bucovina po mai multe rute iar kilometrul zero e la Putna. De aici pornește Via Transilvanica și Via Mariae două rute de turism care sunt sprijinite de programne internaționale și guvernamentale și eu cred că anii viitori va fi neîncăpător la Putna de aceea trebuie să ne gândim inclusiv la parcări și la lărgirea drumului”, a mai spus Flutur.

