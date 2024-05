Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că de astăzi au început lucrările de asfaltare a drumului județean Mălini – Borca. „Așa cum am spus despre drumul județean Mălini-Borca, ne ținem de cuvânt. Astăzi am început prin turnarea primului strat de asfalt pe drumul finanțat de Consiliul Județean Suceava pe ruta Mălini – Borca. Firma care construiește acest drum, a început să toarne efectiv primul strat de asfalt”, a spus Gheorghe Flutur. El a arătat că a stabilit un calendar de execuție a lucrărilor, iar în luna mai vor fi turnați nouă kilometri din cei 14 km ai drumului, urmând ca în luna iunie să se toarne primul strat pe aproape toată lungimea drumului. El a mai precizat că pe acest drum mai sunt de refăcut câteva poduri și podețe, dar în cea mai mare parte patul drumului este pregătit pentru asfaltare.

„Este unul din cele mai complexe trasee pe care îl finanțează CJ Suceava, care face legătura între Valea Moldovei și Valea Bistriței prin Obcina Stânișoarei. Intrăm în al doilea an de când se lucrează la construcția acestui drum. Cei din județul Neamț au venit deja cu drumul până sus, noi am avut acum câțiva ani un litigiu pe teritoriul județului Suceava cu o altă firmă de construcție, dar l-am rezolvat, iar anul acesta până în toamnă și această porțiune de drum va fi finalizată. CJ Suceava pregătește un program amplu pentru Mălini în noul Program Operațional Regional 2021-2027. Este vorba de legătura municipiului Fălticeni prin Horodniceni, Cornu Luncii și Mălini și modernizarea acestui drum, construirea unui pod nou peste apa Moldovei, între Cornu Luncii și Malini, lărgirea drumului din Mălini, consolidarea celorlalte poduri până la pârtia de schi Pojorâta, dar și modernizarea tronsonului de drum de la Gura Humorului, Capu Câmpului, Valea Moldovei, legătura cu Malini”, a declarat Flutur. El a arătat că aceste drumuri merg spre autostrada Unirii A8 la Borca și mai departe la Poiana Largului, unde urmează să treacă traseul autostrăzii spre Ardeal. „În felul acesta, ne propunem ca stațiunea turistică de interes local Malini să devină stațiune turistică de interes național, să încurajăm construcția de noi cabane și spații de cazare, precum și să încurajăm schimburile economice între județul Suceava și județele Neamț și Harghita. În felul acesta zona poate deveni una dintre cele mai atractive și pitorești din România. Se lucrează intens în acest moment și pe celelalte șantiere din județ. Se lucrează pe DJ Codrii Seculari – Slătioara – Câmpulung Moldovenesc, s-a terminat de asfaltat pe DJ de la Fântânele, se lucrează pe Valea Brodinei, drumul care urmează să lege Brodina de Moldovița, iar de joi începem ultimul tronson de drum care urmează să fie asfaltat spre punctul vamal Ulma”, a transmis Gheorghe Flutur.