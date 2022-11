Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că noul punct de trecere a frontierei cu Ucraina ar urma să fie deschis în câteva zile iar Guvernul României va aloca peste 100 de milioane de lei pentru lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere. „Din câte știu în câteva zile se va deschide frontiera de la Vicovu de Sus. Acolo Guvernul României a pregătit actele normative prin care vor fi alocări de resurse. Vorbim de peste 100 de milioane de lei care vor fi alocate pentru Vicovu de Sus, în primul pentru modernizarea DN 2E. Sunt alocări pentru tot ce am cerut noi în urmă cu câteva săptămâni și mă refer aici la sensuri giratorii, la zone cu semafoare, benzi de refugiu și treceri de pietoni, precum și pentru un nou strat de asfalt și consolidarea părții carosabile și lărgirea ei acolo unde se poate între Vicov și Rădăuți. Sunt prinși acești bani și Guvernul are în vedere acest lucru”, a declarat Flutur. El a spus că primăria Vicovu de Sus are un proiect pentru modernizarea a două tronsoane de drum care vor funcționa ca o șosea de centură a acestui oraș. Președintele CJ Suceava a mai adăugat că această șosea de centură va prelua traficul greu din vama Vicovu de Sus pentru a nu afecta circulația rutieră din orașul Vicovu de Sus. De asemene, el e mai arătat că alte peste 30 de milioane de lei sunt pregătite pentru vama Siret în vederea modernizării drumului E85 spre în vamă și pentru racordurile cu zonele terminale.

