Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a primit, astăzi, un premiu special în cadrul galei „Seara Valorilor Sucevene” organizat de Primăria Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Premiul special de merit intitulat „Omul de care se leagă aducerea autostrăzii A7 la Suceava” i-a fost oferit lui Gheorghe Flutur de primarul Sucevei, Ion Lungu. „L-am rugat, l-am îndemnat să se întoarcă în politica mare la București. Sigur, avem și noi ani de politică în spate, în timp o să vină vremea să ne retragem. Totuși, un lucru care este foarte important pentru orașul nostru, pentru regiunea noastră și care se va întâmpla în perioada următoare este autostrada A7. Eu sunt optimism că într-un an de zile va ajunge autostrada A7 la Suceava și acest lucru ne va permite să dezvoltăm orașul nostru. Atât timp cât nu ai autostradă putem să facem „N” parcuri industriale, putem să facem alte facilități, dar atât timp cât oamenii de afaceri nu au o cale de acces, nu au autostradă, nu vor veni la Suceava. De aceea domnul președinte și pentru dumnealui e o surpriză pentru că nu știe, mi-am permis să îi acord acest premiu. Știu cât v-ați zbătut pentru această autostradă. Noi care suntem mai vechi în politică discutăm de vreo 20 de ani de necesitatea acestei autostrăzi. Unii pe atunci nici nu erau născuți și care acum spun că fac autostrada. Dar trecem peste asta. Eu vreau să spun că dacă este un om de care se leagă numele de autostrada A7, acest om este Gheorghe Flutur”, a declarat Ion Lungu.

După primirea premiului, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că îl împarte cu toți cei care se luptă pentru ca autostrada să ajungă la Siret. „Este cumva Ștefan Mandachi în sală? Pentru el trebuie. El are metru de autostradă. Eu încă nu am nimic. De aceea astăzi sunt în măsură să spun că el este merituos. Acest premiu e mai mult un fel de CEC în alb pentru ce trebuie să fac în continuare. Dacă îl vedeți pe domnul Șoldan pe aici să împart cu el și cu alții care ne luptăm și nu glumesc. Sunt pregătit. O împart cu toții diploma asta. Și e normal. Nu am știut ce îmi pregătiți dar aici anticipăm ce se va întâmpla și vă mulțumesc. Ieri la Universitatea am spus că vreau un sistem de accelerare a economiei din regiunea de Nord-Est. Așa și aici. Este de accelerat acest proces. Mulțumesc domnule primar că v-ați gândit la asta. Însă eu sunt foarte sincer cu dumneavoastră. Să știți că secretul este înțelepciunea noastră de a nu trece pe persoană fizică o realizare. De a depăși momentele conflictuale, mai ales că vine campania electorală și este extrem de periculos să ne intabulăm cu niște viitoare realizări. Și trebuie înțelepciunea de a număra până la 10 atunci când cineva te supără sau te atacă. Și de o bucată de tip aproape în fiecare zi număr până la 10. Dar vă asigur că sunt pregătit și în continuare să număr până la zece numai să se întâmple A7, mai niște centuri ocolitoare, mai un spital pentru copii și alte obiective. Ce faceți dumneavoastră cu mine astăzi aici e mai mult un angajament pe care să-l iau față de dumneavoastră, față de presa suceveană să mai bat drumul Bucureștiului sau să ne mai luptăm cu înțelepciune ca să aducem marile investiții la Suceava. Așa este și contați în continuare pe buna mea credință că voi face tot ceea ce trebuie. Dar apelul meu la clasa politică suceveană este la înțelepciune și unitate”, a transmis Gheorghe Flutur.