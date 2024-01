Președintele Organizației Județene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, că liberalii au desemnat candidații pentru funcțiile de primar în 110 din cele 114 de localități sucevene. Anunțul a fost făcut la finalul ședinței Colegiului Director Județean al PNL care a avut loc la Gura Humorului. „Am avut un debut în forță în PNL Suceava cu o ședință a Colegiului Director Județean unde, printre altele, am desemnat candidați în 110 primării din 114. Mai sunt doar 4 primării unde avem măsurători și urmează să desemnăm candidații. Practice aproape 95% dintre candidați au fost desemnați, din care 64 sunt primari în funcție. PNL este pregătit pentru startul de campanie, în primul rând pentru europarlamentare dar și pentru celelalte rânduri de alegeri. Zilele acestea PNL Suceava va face un inventar și se organizează pe secții de votare în fiecare localitate, cu minim 5 membri. Vom avea o organizare cu o comunicare eficientă pentru că vrem să aducem la cunoștința oamenilor realizările administrației liberale la nivelul județului Suceava și în localitățile cu primari liberali”, a spus Gheorghe Flutur. El a salutat prezența alături de PNL Suceava a mai multor primari care au fost aleși independenți sau din partea altor partide și care vor candida din partea PNL pentru un nou mandat. „Mă bucur și salut anunțul unor primari care vin din alte partide sau independenți la noi. Asta înseamnă că au încredere în forța liberală și în momentul de față suntem pregătiți de start. Sperăm într-o campanie civilizată, o campanie care să arate oamenilor faptele, lucrurile concrete făcute și aștept un rezultat pe măsură. Sunt optimist, dar avem de gând să mergem foarte mult să stăm de vorbă cu oamenii. Astăzi dăm un start de campanie eficient, în forță, cu 110 candidați care au fost deja votați. Mai avem doar patru și peste tot garantat vom avea liste și de consilieri locali, județeni și de primari”, a transmis Flutur.

