Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, că după reabilitare, Palatul Administrativ din Suceava va fi o clădire mult mai impunătoare și trainică pe termen lung.

„Este o lucrare în plină desfășurare la Palatul Administrativ din Suceava, o investiție făcută de Compania Națională de Investiții de aproape 20 de milioane de euro. Este o lucrare care are mai multe capitole și în primul rând vorbim de consolidarea suprastructurii Palatului Administrativ. E o construcție de circa 1.500 de metri pătrați care desfășurată înseamnă o suprafață de peste 6.800 de metri pătrați. Dar e bine să știe opinia publică ce facem aici la Palatul Administrativ. În primul rând planșee noi din beton, pentru că erau și planșee din lemn. ȘI vor fi 650 de metri pătrați de planșee din beton. Apoi avem 9.000 de metri pătrați de pereți cămășuiți cu fier beton într-un anumit fel pentru consolidare, tencuieli pe 7.000 de metri pătrați, șapte – 4.200 de metri pătrați, tavane finisate – 4.200 de metri pătrați. Avem peste 14.000 de metri pătrați de pereți gletuiți și tâmplărie, 550 de ferestre și 258 de uși, toate noi. La acoperiș ce se vede în momentul de față este că începe să se pună țigla ceramică. Aici s-a intervenit și la turnul cu ceas și s-a făcut o centură pentru ancorare, pentru consolidare. La fel și la frontonul dinspre strada principală”, a explicat Flutur. El a adăugat că proiectul mai include și 1.600 de metri pătrați de șarpantă, majoritatea metalică pentru a susține țigla ceramică. „Șarpanta este tratată cu termospună pentru a rezista la incendii. În total avem 2.100 de metri pătrați de învelitori din țiglă ceramică ceea ce schimba fața și fațada acestei construcții. Va fi mult mai impunătoare”, a declarat președintele CJ Suceava. El a spus că lucrările includ și montarea de instalații electrice, cu peste 1.000 de lămpi de iluminat, instalații sanitare, pentru prevenirea incendiilor, de încălzire, de canalizare, panouri fotovoltaice și pompe de căldură. „Deci investiția este complexă și undeva la 50% din lucrări sunt făcute. Anul viitor în luna august este terminul final pentru ca acest Palat Administrativ să fie finalizat. Va fi o clădire trainică pentru termen lung și care o să o pună în siguranță și securitate din toate punctele de vedere”, a încheiat Gheorghe Flutur.