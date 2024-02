Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, că județul Suceava este unul dintre cei mai mari beneficiari ai proiectelor de gaze naturale. Gheorghe Flutur a spus că în nu mai puțin de 59 de localități din județ se vor realiza lucrări pentru construcția de rețele de gaze naturale, iar la finalizarea lucrărilor peste 50% din populația din județ va fi racordată la gaz metan. „

„Astăzi la Consiliul Județean Suceava am invitat 59 de primari din județul Suceava la o întâlnire cu Transgaz. Tema a fost extinderea rețelei de gaze naturale. După cum se știe, 59 de primării au proiecte pentru aducțiunea de gaze naturale în județul Suceava, proiecte de circa 260 de milioane de euro. Este cred cel mai așteptat proiect în județul Suceava și majoritatea primăriilor au intrat în linie dreaptă, au licitat, iar unele au și operator de gaz. Este important că astăzi am purtat foarte multe discuții pragmatice. Prima întrebare a fost dacă există resurse de gaz metan, dacă se extind numărul de consumatori. Răspunsul de la Transgaz a fost categoric că da, România are astăzi un grad de independență energetică de peste 85% la gaze naturale și până în 2027 ne pregătim să exploatăm în Marea Neagră gazele naturale. Deci vom avea în viitor gaze și independență la acest capitol. Se pot gândi și agenți economici care să consume gaz metan că nu este aceasta o problemă”, a precizat Flutur.

El a arătat că sunt deja primării care au intrat în linie dreaptă cu începerea proiectelor de gaze naturale, printre acestea numărându-se Adâncata Hânțești, Boroaia, Fântâna Mare sau Rădășeni, unde procedurile sunt foarte avansate. „Vin și altele din urmă. De asemenea, s-au pus și alte întrebări și dau două exemple. Sunt primării care au bani alocați pentru gaz, se extinde rețeaua și ajunge până la hotar cu o primărie care se gândește și ea să acceseze bani pentru gaze. Aici s-a purtat discuția dacă această conductă trebuie să aibă o anumită grosime proiectată din start pentru a putea alimenta și vecinii. Sunt câteva cazuri cum ar fi între Horodnic de Sus și Horodnic de Jos, între Forăști, Dolhasca și Dolhești, la Mușenița cu Vicovu de Sus și cu Frătăuții Noi. Toate lucrurile astea le-am discutat cu specialiștii. Am discutat și altă problemă. Dacă o primărie are o sumă limitată de bani, de 10 milioane de lei de exemplu, poate îi ajunge să aducă rețeaua până în centrul comunei și la încă 100 de gospodării și am vrut să vedem care sunt pașii următori. Se pot gândi împreună cu operatorii să găsească și alte surse de finanțare, inclusiv pe bugete proprii pentru a extinde printr-un program multianual în comuna respectivă, sat cu sat, în fiecare an”, a declarat șeful administrației județene.

El a subliniat faptul că județul Suceava este unul din marii beneficiari ai acestor proiecte de gaze naturale. „Undeva când se termină aceste proiecte peste 50% din populație va fi racordată la gaz metan, care înseamnă o sursă de încălzire sigură. Omul poate să opteze pe combustibil solid sau pe gaze naturale. Eu mă bucur că a venit cea mai mare parte a primarilor la Suceava, mă bucur că primarii sunt harnici și au dat drumul la documentații. Sunt unii primari care mai trebuie ajutați la avizare în perioada următoare. Dar unul dintre pariurile noastre pentru dezvoltarea județului Suceava este rețeaua de gaze naturale în mai mult de jumătate din localitățile acestui județ”, a încheiat Gheorghe Flutur.