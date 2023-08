Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, particiopă alături de sute de credincioși la Sfânta Liturghie arhierească la praznicul Adormirii Maicii Domnului și Prohodul Maicii Domnului de la Mănăstirea Putna. Șeful administrației județene s-a arătat bucuros că la Hramul Mănăstirii a venit foarte multă lume și că mulți oameni au venit îmbrăcați în costum popular. ”Este hramul Mănăstirii Putna Adormirea Maicii Domnului. Aici e foarte multă lume, surprionzător de multă lume venită și din țară și din diaspora și am văzut foarte multă lume venit în costume populare. Ne bucurăm că vine multă lume la rugăciune, la reculegere. Am auzit rugăciunea IPS Calinic care vorbește de încetarea războiului. Ne rugăm și noi pentru asta, ne rugăm pentru bunăstarea oameniolor, pentru liniște sufletească și pentru mai bine pentru poporul român”, a declarat Flutur. Flutur a fost flancal la slujbă de primarul comunei Putna, George Coroamă și de primarii din Marginea și Horodnic de Sus, Gheorghe Lazăr respectiv Valentin Luța.

