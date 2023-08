Începând de marți, 15 iulie, trenul Săgeata Albastră, a fost repus în circulație trenul Săgeata Albastră pe traseul Suceava-Putna. Plecare a avut loc astăzi dimineață din gara Burdujeni de față fiind prezenți subprefectul Ioan Cristian Șologon și directorul regionalei CFR calatori, Ioan Grădinaru.

”S-a întors Săgeata albastră! De azi pe traseul Suceava – Putna va circula din nou automotorul modern Siemens-Desiro în locul locomotivei diesel cu data nașterii 1934! Am fost prezent azi la plecarea din gara Burdujeni alături de dl. director al regionalei CFR calatori dl Ioan Grădinaru, cel prin a cărui contribuție s-a reușit acest lucru”, a transmis Șologon.