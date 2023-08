Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că intenționează să preia modelul „Răspunsul Ierarhului” al Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților pentru a avea un dialog direct cu sucevenii plecați la muncă în străinătate. La întâlnirea de astăzi cu Diaspora, care a avut loc la Consiliul Județean, Gheorghe Flutur a spus că este nevoie de un forum de discuții deschis cu sucevenii din străinătate. „Haideți să facem un fel de comunicare online pentru că acum se poartă. Scrieți-ne. Este site-ul serviciului de diasporă a Consiliului Județean. Mă uitam la Înaltul Calinic cum procedează pe partea cealaltă cu enoriașii și ce dialoguri aprinse sunt. Nu suportă comparație, dar, pe bune, diaspora. Scrieți-ne! Pentru că ne întâlnim într-un forum din ăsta, dar haideți să dăm noi starul să-i provocăm și acolo să îți vină. Pentru că nu îți vin plăcute. Dar le înghițim. Asta e viața, mai luăm notă de ele și încercăm să schimbăm câte ceva, fie că e vorba de un reproș la asfaltare, de exemplu”, a precizat Gheorghe Flutur. El a spus că discuțiile pe un astfel de forum on-line ar fi beneficie și pentru organizarea unor întâlniri pe care Consiliul Județean Suceava intenționează să le organizeze în străinătate acolo unde sunt foarte mulți suceveni.

„Trebuie să cer evidenței persoane să vedem în mare unde sunt fiefurile sucevenilor. Dăm alarma, ne mai ajutați și voi și anunțăm că venim. Hai să facem o întâlnire cu folos. Sigur că merge și Ansamblul, că știți că îmi plac și mie astea și sunt criticat, dar nu mă opresc duminica. Dar să facem cu folos întâlnirile și cu copiii Diasporei și familiile, inclusiv pentru întoarcerea acasă pentru că eu am interes. Și la pensie e bine venit, dar și în puterea vârstei. Pentru eu mă simt vinovat și din alt punct de vedere ca politician român. Nu am avut o politică corectă să îi învățăm cum se cheltuie banii. A venit acasă, a împușcat o casă cu trei etaje în curte la tata, dar nimeni nu doarme în acea casă, într-o cameră pe an. Adică și noi trebuia să îi educăm, să le sugerăm cum trebuie cheltuiți banii. Dacă noi, primarii facem niște parcuri industriale și le spunem fă și o căsuță, dar puneți niște bani să facem și o hală să procesăm ceva. Eu cred că vine vremea să gândim mult mai activ decât am făcut-o până acum. Forumul acesta de dezbatere eu pun pariu că va fi incomod, aspru, dar care îți va da și foarte multe idei. Vă provoc, vă rog eu să ieșiți, criticați-ne, treziți-ne să fim activi, să nu ne formalizăm. Eu am mai văzut întâlniri din astea în altă parte. Bifăm șapte oameni pe scenă, cu papion și cu cravată și apoi plecăm. Și nu rămânem cu nimic. Și nu cred că este corect”, a mai spus Gheorghe Flutur.