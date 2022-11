Fostul consilier județean PSD, Grigore Popa, a fost sărbătorit de social democrații suceveni la împlinirea vârstei de 99 de ani. Anunțul a fost făcut de subprefectul Cristian Șologon. ”Am avut deosebita plăcere ca împreună cu dl. Leopold Flandorfer în numele Organizației județene PSD Suceava, să urez un sincer „La mulți ani” colegului nostru Grigore Popa la împlinirea venerabilei vârste de 99 de ani. Și colegii seniori de la OPSD Suceava au ținut să îi transmită în format online un mesaj de felicitare în timpul ședinței de Birou executiv al organizației. Domnul Popa a fost consilier județean PSD în mandatul 2000-2004 și a ocupat timp de 10 ani funcția de președinte al Asociației veteranilor de război din județul Suceava”, a spus Șologon.

