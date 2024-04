De la iubire la ură a fost doar un pas, iar Cristina Cioran (46 de ani) și Alex Dobrescu (39 de ani) au ajuns la cuțite. Cei doi s-au iubit cu patimă timp de doi ani și au crezut într-un viitor comun, așa că au ales să devină părinți, ceea ce credea că îi unește și mai mult. Însă, s-au înșelat amarnic, pentru că acum cei doi au ajuns să se războiască în fața magistraților după ce fosta prezentatoare de televiziune a cerut ordin de restricție împotriva afaceristului, iar bărbatul s-a ales să poarte o brățară la picior timp de zece luni.

Ba mai mult, reprezentanții legii au decis că Alex Dobrescu să nu aibă voie să o mai contacteze pe Cristina Cioran sau să îi iasă în cale, așa cum spune ea, că a făcut în urmă cu câteva zile…a trecut cu trotineta prin fața casei sale, ceea ce omul de afaceri neagă vehement și cere dovezi pentru toate aceste afirmații. Având în vedere cele întâmplate, Cristina Cioran ne mărturisea că nu o să își ierte niciodată bărbatul cu care a ales să facă un copil, afirmație ce nu l-ar fi afectat pe Alex. Contactat de Click!, acesta părea foarte resemnat de situație.

„Mă bucur din tot sufletul meu că nu mă iartă. Nici nu avea ce să ierte. Nu îmi mai doresc să mă împac cu ea sau să mă căsătoresc, așa cum voiam cu ceva timp în urmă. De ce? Pentru că voia să mă bage la pușcărie. Îmi fac alt copil. Nu mă mai interesează nici de ea, nici de copil (de fetița lor împreună – n.r). Oricum nu am voie să o văd. Am scăpat de toate cotoroanțele. Acum am o iubita nouă. Lucrez la o nouă familie. Vedem ce ne rezervă viitorul, dacă voi deveni din nou tată sau nu, oricum eu am doi copii”, a spus Alex Dobrescu, pentru Click!

Sursa foto: Facebook

