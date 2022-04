Furnizarea agentului termic pentru încălrire în municipiul Suceava va fi sistată la data de 9 mai, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Avand in vedere prognoza meteo în orașul nostru pentru următoarele 10 zile, am luat hotărârea împreună cu furnizorul si operatorul de transport și distribuție a energiei termice,să asigurăm căldură in oraș până pe data de luni 9 mai 2022. Asociațiile care nu doresc încălzire in această perioadă au posibilitatea să inchidă gigacalorimetrul de la intrarea in bloc sau în scară ,după caz. Cred este normal să asigurăm căldură la cei care doresc ,in mod special persoanelor in vîrstă cât și copiilor atât in case cât și la scoală”, a declarat Lungu.